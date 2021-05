A companhia aérea foi fortemente prejudicada pela pandemia no ano passado.

Luxair com prejuízo de mais de 150 milhões de euros em 2020

Ana Patrícia CARDOSO A companhia aérea foi fortemente prejudicada pela pandemia no ano passado.

Não é novidade mas, ainda assim, os números não deixam de impressionar. Contas feitas, a Luxair fechou 2020 com um prejuízo líquido de 154,9 milhões de euros, anunciou a companhia em comunicado.

Com o tráfego aéreo parado em boa parte do ano passado, as viagens sofreram uma redução drástica que se reflete, claro, nas receitas. Segundo a empresa, a taxa de ocupação dos voos caiu cerca de 15% e as vendas sofreram uma queda de cerca de 70% no segmento de viagens de passageiros.

A LuxairTours também foi muito afetada pela crise sanitária, com um declínio de quase 66%, o que equivale a um prejuízo operacional de 54 milhões de euros, detalha o nota de imprensa.

Em sentido contrário, o segmento de mercadorias properou. A LuxairCARGO desempenhou um papel fundamental no fornecimento de dispositivos médicos ao Luxemburgo, Europa e mundo, escreve a empresa. "O tráfego de mercadorias foi maior do que nunca, principalmente para o transporte de equipamentos médicos. Durante 2020, 947 mil toneladas de carga foram transportadas no Findel e o ritmo acelerou significativamente no final do ano".



Mesmo com mais operações, as restrições pandémicas tornaram as viagens mais complexas e com custos adicionais, particularmente em termos de mão-de-obra. O resultado operacional também se deteriorou, portanto, de uma perda de três milhões, em 2019, para uma perda de pouco mais de dez milhões de euros no ano passado.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.