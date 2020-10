Os novos destinos são no Chipre, Montenegro e Tunísia.

Luxair com novos destinos e alguns são à beira-mar

Diana ALVES Os novos destinos são no Chipre, Montenegro e Tunísia.

Depois de Bucareste, Cracóvia e Bolonha, a companhia aérea nacional Luxair parece preparar-se para o lançamento de novos destinos, alguns dos quais à beira-mar.

De acordo com uma notícia do site Air Journal, citada pelo Paperjam, o novo plano da transportadora luxemburguesa inclui voos para destinos no Montenegro, Chipre e Tunísia.

No que toca ao Montenegro, a Luxair deverá começar a voar para a capital Podgorica em dezembro, voos que, segundo o Air Journal, serão sazonais.

Em relação à Tunísia, o site diz que a transportadora luxemburguesa passará a fazer a ligação com a capital Tunes em fevereiro de 2021, com dois voos por semana. Além disso, “após mais de dez anos de ausência”, a Luxair deverá voltar a voar para Monastir em abril. Esta cidade da costa tunisina deverá também receber dois voos Luxair por semana.

À beira-mar fica também a cidade de Pafos, em Chipre, para onde a companhia nacional deverá voar entre fevereiro e abril de 2021.

Note-se que segundo um anúncio feito recentemente pela Luxair, os voos entre o Findel e Bolonha, em Itália, arrancam no final deste mês. Para Bucareste (Roménia) e Cracóvia (Polónia), começam no fim de novembro.



