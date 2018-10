Olivier Marques e Dylan Fernandes (65 cm3), Ygor Matos (85 cm3) e Dylan Figueiredo (categoria Open), todos pilotos do Tugas Team Motocross Luxembourg (TTML), vão representar o Grão-Ducado na prestigiada prova frente à nata europeia da modalidade. E todos querem marcar pontos no panorama internacional.

Economia 2 min.

Lusodescendentes reforçam Luxemburgo na Coupe de l’Avenir

Olivier Marques e Dylan Fernandes (65 cm3), Ygor Matos (85 cm3) e Dylan Figueiredo (categoria Open), todos pilotos do Tugas Team Motocross Luxembourg (TTML), vão representar o Grão-Ducado na prestigiada prova frente à nata europeia da modalidade. E todos querem marcar pontos no panorama internacional.

Dylan Figueiredo vai participar pela segunda vez no evento e sente-se feliz por voltar a ser um dos escolhidos para defender as cores do Grão-Ducado na prova que se disputa no próximo fim de semana em Baisieux/Quiévrain, na Bélgica: “É sempre uma honra representar o Luxemburgo em provas internacionais de prestigío e esta é uma das principais na Europa. Este ano, espero conseguir estar à altura da corrida e mostrar o meu valor”, dispara o jovem de 17 anos que não esqueceu as dificuldades do ano passado: “Quando comecei a andar na fase dos treinos, para a pré-qualificação, só via os outros a passar por mim a uma velocidade que me deixou perplexo. Pouco depois, compreendi que estava a competir a um nível bastante superior àquele a que estou habituado e que as minhas hipóteses de chegar à final eram poucas ou nenhumas. O melhor que consegui foi baixar o tempo das voltas”, recorda.

“Correr com os melhores da Europa não é fácil. As exigências são muito elevadas e ao menor erro somos penalizados e ultrapassados, sobretudo numa pista sinuosa e com traçado bastante difícil”, lembra Dylan Figueiredo, que ocupa o segundo lugar da MUL, o campeonato luxemburguês.

Apesar da dura concorrência que vai enfrentar, o piloto do Tugas Team mostra-se motivado: “Tenho vindo a cumprir um programa especial de preparação física específica e alguns treinos em pista com a Honda 250 CRS que vou levar à Bélgica”, precisa.

Sobre os adversários, Dylan conhece alguns pilotos belgas, alemães e franceses, mas é com a seleção portuguesa que mantém mais contacto: “Já fui a Portugal treinar-me com alguns dos pilotos que vão representar Portugal na Coupe de l’Avenir. São todos bons e experientes. Mantenho maior amizade com o Sandro Lobo e, quando vou a Portugal, vemo-nos regularmente e até já treinámos juntos”, explica, lamentando que o Luxemburgo não invista na modalidade ao contrário dos outros países concorrentes.

“Temos apenas duas pistas no Grão-Ducado. Uma em Bockholtz e outra em Dudelange, mas em Dudelange só podemos correr uma vez por ano, o que é manifestamente insuficiente para podermos treinar e competir convenientemente. Somos obrigados a procurar pistas fora do país”, lamenta o jovem piloto.

Trio de estreantes ambiciosos

Mas não é apenas Dylan Figueiredo que vai representar o Luxemburgo na prestigiada prova internacional que engloba 13 das maiores potências do motocrosse europeu, entre as quais Portugal.

Cada país será representado pelos três melhores pilotos nas categorias de 65 cm3, 85 cm3, e Open (125, 250 e 450 cm3).

Além de Figueiredo, que participa na classe Open, Dylan Fernandes, de 10 anos, e Olivier Marques, de 11, correm na categoria de 65cm3, ambos pela primeira vez, tal como Igor Matos, de 13 anos, que vai estrear-se na categoria de 85cm3. Os três jovens do Tugas Team Motocross Luxembourg mostraram-se bastante entusiasmados por competir com alguns dos melhores pilotos europeus e vincaram, todos eles, que “querem fazer o melhor possível” e “aprender para poder evoluir na modalidade” que lideram, cada um deles no Luxemburgo, nas respetivas categorias.

Á. Cruz

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.