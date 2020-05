Já há acordo para resgatar a companhia que volta à esfera pública alemã.

Lufthansa vai receber 9 mil milhões de euros do Estado

Já há acordo para resgatar a companhia que volta à esfera pública alemã.

De agora em diante, o estado alemão é o principal acionista da Lufthansa com até 25% do capital da companhia aérea. A premissa saiu do acordo entre o governo e a administração da Lufthansa que vai receber 9 mil milhões de euros face à crise gerada pela pandemia. Marca o regresso da Lufthansa há esfera pública alemã, 20 anos depois da privatização.

Para ser válido, o acordo precisa da aprovação de Bruxelas, uma vez que a operação estatal só se concretiza com a luz verde da Comissão Europeia. O plano prevê, por exemplo, um crédito com garantias de Berlim de 3 mil milhões de euros, a compra de ações no valor de 300 milhões de euros no quadro de um aumento de capital e uma injeção de fundos de 4,7 mil milhões de euros sem direito de voto, precisou a Lufthansa em comunicado, citado pela Lusa.

Este anúncio põe fim a mais de quatro semanas de negociação. Segundo a imprensa germânica, a demora justifica-se essencialmente pelo facto da administração da companhia ter algumas reservas sobre a eventual interferência do estado na gestão da empresa. Com grande parte da frota em terra, devido á pandemia, a Lufthansa acabou por ceder. Quer isto dizer que, o governo vai mesmo ter poder de veto na estratégia da companhia e nomear dois administradores em sua representação.

De resto, a Lufthansa é a primeira empresa a ser resgatada pelo Estado alemão no contexto da pandemia. Depois do anúncio, os mercados reagiram em alta, com as ações da companhia a registar ganhos de 6,4% para 8,56 euros.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.