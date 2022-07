Voos de e para o Luxemburgo também estão quase todos cancelados.

Lufthansa anula quase todos os voos desta quarta-feira. Luxemburgo incluído

A tripulação de terra da companhia aérea alemã Lufthansa realiza esta quarta-feira uma greve que levou à anulação de quase todos os voos previstos para este dia. Os voos do aeroporto do Luxemburgo para Munique e Frankfurt estão cancelados, como se pode ler no site da LuxAirport.



Tal como o LuxAirport anunciou na terça-feira, apenas o voo da tarde para Frankfurt (LH394/395) terá provavelmente lugar como planeado. Todos os outros voos da Lufthansa para Frankfurt e Munique já estão cancelados e os passageiros afetados são convidados a contactar a companhia aérea.



A Lufthansa está em greve devido a um impasse na negociação coletiva com os trabalhadores da empresa, onde se incluem o pessoal de balcão, técnicos de aviação e motoristas dos enormes rebocadores que trazem os aviões para a posição certa na pista.

A paralisação deverá durar até às 6h da manhã de quinta-feira e está a afetar tosos os principais aeroportos centrais da companhia aérea. No total, cerca de 134.000 passageiros tiveram de alterar os seus planos de viagem ou cancelá-los por completo.

A Lufthansa aconselha, no entanto, os passageiros a não se dirigirem aos aeroportos, uma vez que a maioria das bilheteiras não se encontram abertas.

A empresa já tinha cancelado previamente mais de 1.000 voos nos seus centros de Frankfurt e Munique e teme repercussões até sexta-feira, o último dia de escola antes das férias de verão na Baviera. As operações da companhia nos aeroportos de Düsseldorf, Hamburgo, Berlim, Bremen, Hanover, Estugarda e Colónia também estão a ser afetadas.

(Artigo publicado originalmente na edição francesa do Luxemburger Wort.)

