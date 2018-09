Os lucros dos bancos com atividade no Grão-Ducado caíram 20,1% em 2017, face a 2016, para os 3,8 mil milhões de euros. Os dados são de um estudo da consultora PricewaterhouseCoopers (PwC), que analisou a atividade da banca no Luxemburgo, um dos pilares da atividade económica do país. A queda é significativa mas não se deve tanto à degradação da atividade bancária.

Lucros dos bancos caem 20% no Luxemburgo

Os lucros dos bancos com atividade no Grão-Ducado caíram 20,1% em 2017, face a 2016, para os 3,8 mil milhões de euros. Os dados são de um estudo da consultora PricewaterhouseCoopers (PwC), que analisou a atividade da banca no Luxemburgo, um dos pilares da atividade económica do país. A queda é significativa mas não se deve tanto à degradação da atividade bancária.

É que em 2016, um dos bancos presentes no país teve um lucro excecionalmente alto devido a uma transação irrepetível. Descontando este efeito extraordinário, os resultados líquidos caíram não 20%, mas “apenas” 5,3%, ou seja 211 milhões de euros.

Esta queda ficou a dever-se ao aumento dos custos operacionais, sobretudo pela subida das despesas administrativas.

No total, o país conta com 139 bancos, menos dois do que em 2016. A maior parte são instituições financeiras alemãs, francesas e chinesas.

Apesar de haver menos bancos, o número de empregados aumentou ligeiramente para 26.149.

A PwC fez uma análise da banca por nacionalidade. Entre as 11 instituições financeiras luxemburguesas, três dominam: são o Banque et Caisse d'Épargne, o BGL BNP Paribas e o BIL. Estes concentram 86% dos lucros do segmento luxemburguês, o equivalente a 578 milhões de euros.