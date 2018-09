O banco BGL BNP Paribas viu os seus lucros caírem no primeiro semestre deste ano, face a igual período do ano passado. De acordo com um comunicado da instituição financeira, o resultado líquido atingiu os 131 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, menos 23% do que os 170 milhões de euros registados um ano antes.

Lucros do BGL BNP Paribas caem 23% no primeiro semestre

O banco explica que os resultados das atividades comerciais da banca se mantêm, num contexto de taxas de juro baixas. No entanto, por outro lado, a instituição financeira registou uma carga fiscal excecional, no seguimento de uma revisão em alta do valor da participação do BGL BNP Paribas na empresa BNP Paribas Leasing Solutions.

A banca de retalho e comercial registou um aumento o crédito de 9% graças aos empréstimos imobiliários e de investimento. Por outro lado, o volume dos depósitos aumentou 13%, devido sobretudo às empresas e aos serviços internacionais.

No comunicado, o banco destaca ainda o negócio concluído na passada segunda-feira para comprar o ABN Amro Bank Luxembourg.