A Societé Européenne des Satelites (SES) registou lucros de 596 milhões de euros no ano passado, menos 38% do que em 2016. No entanto, 2016 foi um ano particularmente positivo, já que a empresa especializada em satélites contou com uma mais-valia que resultou da compra a O3b Networks.

Lucros da SES caem 38%

O volume de negócios foi de pouco mais de dois mil milhões de euros, valor que também não está à altura dos resultados apresentados em 2016, já que representa um recuo de 1,6%.

Recorde-se que recentemente o ainda CEO da empresa, Karim Sabbaggh, anunciou que vai sair do cargo, sendo substituído pelo atual diretor da SES Networks, Steve Collars.

Para renovar os equipamentos, a empresa lançou três novos satélites em 2017 e já lançou mais dois este ano.

A empresa propõe um dividendo de 80 cêntimos contra o anterior de 1,34 euros.