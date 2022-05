O destaque do grupo vai para o transporte de carga, que ultrapassou pela primeira vez o marco de um milhão de toneladas de carga movimentada.

Relatório de contas

Lucros da Luxair recuperam em 2021

Apesar do contexto pandémico, com fortes implicações no setor aéreo, o grupo Luxair registou uma recuperação em 2021. Segundo refere a empresa em comunicado, as contas de 2021 fecharam com um resultado operacional negativo de 33,7 milhões de euros e um resultado líquido negativo de 2,3 milhões de euros.

As perdas são bastante menores do que em 2020, ano em que foram registados prejuízos de 159,8 milhões de euros de resultado operacional e 154,9 milhões de resultado líquido negativo.

Por setores, o destaque do grupo Luxair vai para o frete aéreo, com um novo recorde. Em 2021 foi alcançado pela primeira vez o marco de um milhão de toneladas de carga movimentada no Cargocenter, no aeroporto do Findel.

O aumento do volume de carga foi de 19%, atingindo 1.125.000 toneladas (em 2020 o aumento tinha sido de 6%).

No transporte de passageiros, após uma queda de 71% em 2020, a Luxair teve um aumento de 29% em 2021 atingindo 516.807 passageiros. O operador turístico LuxairTours obteve uma recuperação ainda maior, com uma subida de 150% nos pacotes de viagens, com 561.369 passageiros (em 2020 teve uma queda de -70%).

A LuxairServices também apresentou resultados animadores, com mais 48% de passageiros (1.302.350) assistidos pelos serviços de catering.

O aeroporto do Findel fechou 2021 com um total de passageiros ligeiramente superior a 2 milhões, um aumento de 41%. Para 2022, os responsáveis do grupo prevêem um ano "promissor", com mais quatro destinos (total de 89 rotas) e mais reservas, apesar da crise de preços da energia (incluindo os combustíveis) que afeta a Europa.



