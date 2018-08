A gigante do aço ArcelorMittal teve lucros de 3,1 mil milhões de euros no primeiro semestre deste ano, um aumento de quase 32%, face ao mesmo período do ano passado.

Lucros da ArcelorMittal sobem 32% no primeiro semestre

A gigante do aço ArcelorMittal teve lucros de 3,1 mil milhões de euros no primeiro semestre deste ano, um aumento de quase 32%, face ao mesmo período do ano passado. Por sua vez, as vendas aumentaram quase 18%, para os 33,5 mil milhões de euros, sobretudo devido ao aumento do preço do aço e dos carregamentos desta matéria-prima. Estes subiram 1,3%, para 43,1 milhões de toneladas.

Para a segunda metade do ano, as perspetivas da empresa continuam a ser a positivas. Em comunicado, o CEO Lakshmi Mittal diz antecipar condições de mercado favoráveis e assegura que a empresa está numa boa posição para as aproveitar.

Sobre os resultados dos primeiros seis meses do ano, Mittal justifica o bom desempenho com as melhorias estruturais verificadas em todo o setor siderúrgico, mas também da empresa, em particular.