Lucros da ArcelorMittal em queda devido ao preço do aço

O gigante mundial do aço, com sede no Luxemburgo, perdeu o equivalente a dois terços dos lucros registados no ano passado.

A ArcelorMittal teve um lucro líquido de 414 milhões de dólares no primeiro trimestre deste ano, registando uma forte queda em relação aos 1,19 mil milhões de dólares em igual período de 2018. Os números foram divulgados ontem pela Arcelor.

ArcelorMittal reduz produção de aço A fraca procura na Europa justifica a mudança de planos.

A diminuição do preço do aço e o abrandamento da procura na Europa são apontados como as principais causas desta quebra nos lucros da ArcelorMittal, líder mundial do setor com sede no Luxemburgo.

O grupo Arcelor, que produz cerca de 6% do aço mundial, tinha anunciado já na segunda-feira uma redução temporária de três milhões de toneladas da sua produção de aço para tentar contornar parte da situação criada pela quebra dos preços.

