O lucro da Sonae mais do que duplicou, de nove para 21 milhões de euros, no primeiro trimestre deste ano face a igual período do ano passado, foi hoje comunicado ao mercado.

Lucro da Sonae mais do que duplica para 21 ME no 1.º trimestre

No período de referência, o volume de negócios consolidado da Sonae atingiu 1.342 milhões de euros, o que traduz um aumento de 8,7% potenciado, sobretudo, pelo desempenho da Sonae MC e da Worten.

De acordo com a informação remetida ao mercado, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) consolidado melhorou 9,5% no trimestre em causa, fixando-se em 70 milhões de euros.

O resultado líquido atribuível a acionistas mais do que duplicou em comparação com o primeiro trimestre de 2017, passando de oito para 20 milhões de euros.

Já o investimento fixou-se em 71 milhões de euros, mais 17 milhões do que o valor registado no mesmo período do ano anterior.

