Lucro da McDonald's cai para quase metade no 2.º trimestre

Balanço

A McDonald's revelou hoje que o lucro caiu 46% no segundo trimestre deste ano, para 1.190 milhões de dólares (1.173 milhões de euros), face a igual período do ano passado.

O resultado líquido, no período em análise, tem já em conta os 1.200 milhões de dólares com as despesas relacionadas com a venda das 850 lojas na Rússia, refere a cadeia mundial de restaurantes de 'fast food' em comunicado, citado pela agência de notícias Associated Press (AP).

Em março, a McDonald's encerrou temporariamente as suas lojas na Rússia, mas continuou a pagar aos seus 62.000 funcionários.

Inflação e aumentos dos preços do menu podem estar a afetar procura

Já em meados de maio, a McDonald's vendeu os seus restaurantes russos a um comprador local que opera 25 restaurantes na Sibéria, sendo que os restaurantes começaram a reabrir em junho deste ano com um novo nome de “Vkusno-i Tochka”.

A McDonald's revelou ainda que as vendas no segundo trimestre ficaram aquém da previsão dos analistas, o que constitui um sinal de que a inflação e os aumentos dos preços do menu podem estar a afetar a procura dos consumidores nos Estados Unidos.

É referido também que as receitas caíram 3% entre abril e junho para 5.720 milhões de dólares, montante que ficou aquém da média da previsão dos analistas consultados pela FactSet e que apontava para 5.800 milhões de dólares.

