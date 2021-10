Eleito na sexta-feira para substituir o austríaco Christoph Leitl, Luc Frieden assumirá o seu novo papel em janeiro de 2022 por um mandato de dois anos.

Luc Frieden vai liderar a Associação das Câmaras de Comércio Europeias

Luc Frieden, o antigo ministro das Finanças e Justiça do CSV e atual presidente da Câmara de Comércio do Luxemburgo assumirá o papel de presidente da associação das Câmaras de Comércio Europeias a partir de janeiro de 2022.

"Luc Frieden assumirá o seu cargo numa altura em que a recuperação económica da Europa está a ganhar dinamismo e na Eurochambres desempenhará um papel importante no trabalho com as instituições da UE para apoiar esta evolução positiva", declarou o presidente cessante citado num documento enviado às redações.



Da sua parte, o novo presidente da associação, Luc Frieden, diz querer concentrar-se na "recuperação pós-pandémica", que vê como "uma prioridade máxima para as empresas e a nossa rede de câmaras".

O antigo sucessor de Jean-Claude Juncker disse que queria trazer a sua experiência para que a Eurochambres pudesse "tomar parte no debate político", a fim de "ajudar as empresas a liderar a dupla transformação verde e digital e garantir competências prontas para o futuro". Por esta razão, o presidente eleito diz querer "promover ativamente relações comerciais internacionais livres e justas com os países candidatos à UE, bem como com os principais atores económicos como os Estados Unidos, a China e a Rússia".

Com sede em Bruxelas, a Eurochambres tem 45 membros de 43 países e representa cerca de 20 milhões de empresas na Europa através de uma rede de 1.700 câmaras regionais e locais.

Luc Frieden foi eleito em abril de 2019 como presidente da Câmara de Comércio para um mandato de cinco anos. Também exerce o cargo de Presidente do Conselho de Administração da BIL.

