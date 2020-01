Banco Central de Cabo Verde inspecionou o banco em finais de 2018 e garante que em "função do desfecho do processo”, o regulador “retirará as devidas consequências".

Luanda Leaks chega a Cabo Verde. Banco BIC-CV usado em contratos de "proveniência duvidosa"

O banco BIC Cabo Verde (BIC-CV), pertencente à instituição bancária de que a empresária angolana Isabel dos Santos é accionista e a ser alvo de inspeção pelo banco central cabo-verdiano.

Segundo a agência Lusa, que cita o relatório e contas de 2018, a dependência cabo-verdiana do BIC apresentou lucros de mais de cinco milhões de euros em 2018, tendo apenas 12 trabalhadores.

O relatório explica, ente outras informações, que o lucro do BIC Cabo Verde caiu 59,4% nesse ano face ao período homólogo, para 5,2 milhões de euros. e que tinha apenas 12 trabalhadores, além de dois dirigentes na mesa da assembleia-geral, cinco elementos do conselho de administração (liderado pelo luso-angolano Fernando Teles), três no conselho executivo e três efetivos no conselho fiscal.

O BIC-CV, refere a informação da própria instituição, tem como objeto principal, no país, a realização de operações financeiras internacionais com não residentes e em moeda estrangeira.

A informação revelada na investigação do Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação (ICIJ), um processo conhecido como ‘Luanda Leaks’, aponta o BIC-CV como tendo sido utilizado pela empresária em "contratos com origem na China de proveniência duvidosa".

Inspeções desde 2018



Com base nas informações agora divulgadas pela investigação jornalística, o Banco Central de Cabo Verde anunciou esta quarta-feira,22 de janeiro, que vai retirar “as devidas consequências” da inspeção, que já está em curso, desde finais de 2018, ao banco e que "continuará atento às informações relacionadas" com a instituição e que “em função do desfecho do processo”, o regulador “retirará as devidas consequências, nomeadamente em matéria prudencial e contraordenacional”.



“O BCV vem acompanhando o Banco BIC Cabo Verde, desde a sua criação [em 2013] até à presente data, tendo a última inspeção sido feita em finais de 2018, a qual incidiu sobre o cumprimento das normas respeitantes à prevenção de lavagem de capitais e combate ao financiamento do terrorismo, processo inspetivo esse que corre ainda trâmites”, indica o comunicado citado pela Lusa.



Isabel dos Santos detém, de acordo com a informação do Banco Central de Cabo Verde, 42,5% do capital social do Banco BIC Cabo Verde, de forma indireta, através da Santoro Financial Holdings, SGPS, SA e da Finisantoro Holding Limited. No entanto, não exerce qualquer função nos órgãos sociais do BIC Cabo Verde.

Esta quarta-feira, à noite, o diretor da private banking do EuroBic e gestor da conta da Sonangol, Nuno Ribeiro da Cunha, foi encontrado morto na sua casa em Lisboa.

Segundo a PSP, o gestor, que terá sido constituído arguido em Angola no âmbito do processo Luanda Leaks, juntamente com Isabel dos Santos, terá cometido suicídio.

Um único denunciante

O processo 'Luanda Leaks' foi revelado no passado domingo, 19 de janeiro, quando o Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação (ICIJ) divulgou um dossier composto por mais de 715 mil ficheiros, sob aquele nome, que detalham esquemas financeiros de Isabel dos Santos e do marido, Sindika Dokolo, que terão permitido retirar dinheiro do erário público angolano, nomeadamente da empresa estatal de petróleo, a Sonangol, utilizando paraísos fiscais.

Terá sido uma única pessoa (um whistblower) a entregar à plataforma de protecção a denunciantes em África (PPLAAF) as centenas de milhares de ficheiros do Luanda Leaks.

A confirmação foi dada esta quinta-feira, 23, ao Público, pelo advogado francês Henri Thulliez, um dos fundadores da organização.



Em reação à investigação jornalística, Isabel dos Santos alegou estar a ser vítima de um ataque político orquestrado.

A empresária e filha do ex-presidente angolano, José Eduardo dos Santos, sustentou que as acusações são “infundadas” e prometeu "lutar nos tribunais internacionais" para "repor a verdade" e o seu "bom nome".

