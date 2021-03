Foi o próprio ministro do Trabalho, membro do partido socialista, que defendeu a criação de um "imposto covid-19 seletivo".

LSAP quer novo imposto para quem "lucra com a crise"

"Há pessoas que estão a ganhar com a crise sanitária e para essas é preciso criar um imposto". A declaração veio do próprio ministro do Trabalho, Dan Kersch, no congresso digital do Partido Socialista (LSAP) que teve lugar no domingo.

Dan Kersch defendeu a introdução de um "imposto covid-19 seletivo" destinado apenas às pessoas que registam lucros graças à crise sanitária. Dan Kersch considerou que não podem ser as gerações futuras a pagar a fatura. Embora o aumento de impostos durante uma crise seja contraprodutivo, o ministro salientou, por outro lado, que também não é aceitável que haja pessoas a ganhar com a crise.

O igualmente vice-primeiro-ministro considera que, caso nada seja feito, serão as próximas gerações a 'tapar o buraco' dos cofres do Estado, uma solução que o LSAP quer evitar por completo. Kersch não deixou de sublinhar que a crise está a afetar seriamente as contas do Estado, mas considerou ser um mal necessário continuar a apoiar as empresas em dificuldade.

O Luxemburgo foi o terceiro país da União Europeia (UE) com a menor dívida pública no terceiro trimestre de 2020. Segundo os dados do Eurostat, de julho a setembro de 2020, o Grão-Ducado apresentou uma dívida de 26,1% do Produto Interno Bruto (PIB), ficando apenas atrás da Bulgária (25,3%) e da Estónia (18,5%), no grupo dos Estados-membros menos endividados.

Também no terceiro lugar, mas no extremo oposto ficou Portugal, com uma dívida a representar 130,8% do PIB. Pior só mesmo a Grécia (199,9%) e Itália (154,2%).

