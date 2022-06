Alguns empresários registam perdas de 40% no volume de negócios.

Aumento dos preços

Lojas e estações de serviço na fronteira cada vez mais vazias

Diana ALVES Alerta da LCGB. As lojas e restaurantes localizados perto das estações de serviço fronteiriças estão cada vez mais vazios. Alguns empresários registam perdas de 40% no volume de negócios. O sindicato reivindica ajudas para o setor.

Em comunicado, a central sindical indica que, devido à subida dos preços dos combustíveis, o Luxemburgo deixou de ter tarifas atrativas para os trabalhadores transfronteiriços, que tinham por hábito encher o depósito no Grão-Ducado. Além disso, a situação atual está a empurrar os residentes para o lado de lá da fronteira na hora de abastecer.



A esta evolução vem juntar-se a escalada geral dos preços, que está a resultar em perdas nas estações de serviço e no comércio em geral em todo o país, mas sobretudo nas fronteiras.

De acordo com a LCGB, os centros comerciais, os restaurantes e as lojas situadas nas imediações dos postos de abastecimento fronteiriços registam uma “queda vertiginosa” do número de clientes. Com a redução generalizada do consumo interno a pairar sobre todo o país, a central sindical antecipa um impacto negativo também nas receitas fiscais do Estado.

O sindicato entende que será necessário proceder a uma transição energética, o que, por sua vez, obrigará as estações de serviço e os comércios fronteiriços a alterar o seu modelo de negócio. Mas, perante uma crise imprevisível, a organização sindical está convicta de que o setor não vai conseguir reinventar-se no imediato e teme que milhares de postos de trabalho sejam ameaçados.

A central sindical reivindica por isso que a situação no setor seja alvo de uma análise e que o Governo disponibilize ajudas e avance com medidas de apoio. A LCGB já pediu uma reunião com ministro do Turismo e das Classes Médias, Lex Delles.



