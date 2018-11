A marca portuguesa de vestuário Lion of Porches já chegou ao Luxemburgo. A primeira loja no Grão-Ducado foi inaugurada recentemente no City Concorde, confirmaram ao Contacto os responsáveis do centro comercial, em Bertrange.

Loja de vestuário Lion of Porches já abriu no Luxemburgo

A marca portuguesa de vestuário Lion of Porches já chegou ao Luxemburgo. A primeira loja no Grão-Ducado foi inaugurada recentemente no City Concorde, confirmaram ao Contacto os responsáveis do centro comercial, em Bertrange.

Depois da Rússia, Suécia e Geórgia chega agora a vez do Luxemburgo. A marca já está presente na Suíça, Espanha, Angola, Irão, África do Sul, Arábia e Moçambique.

Em Portugal, a marca tem também crescido, com mais cinco recentes aberturas: em Lisboa, Aveiro, Coimbra, Faro e Guarda.



A Lion of Porches, que é detida pelo grupo Grupo Cães de Pedra (a mesma que detem a marca Decénio), tem lojas em 37 cidades portuguesas e está presente noutras 150 lojas multimarca.