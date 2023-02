Da lista recentemente divulgada já não fazem parte países como as Bermudas e as Ilhas Caimão.

Paraísos fiscais

UE exclui Luxemburgo dos paraísos fiscais. Oxfam considera uma "piada"

Henrique DE BURGO Da lista recentemente divulgada já não fazem parte países como as Bermudas e as Ilhas Caimão.

A organização internacional Oxfam qualifica a atualização da lista de paraísos fiscais da União Europeia (UE) como uma "piada".

A UE divulgou recentemente a sua "lista negra" de países que não colaboram no combate à evasão e fraude fiscal. Entre as novidades, foram retiradas da lista países como Bermudas e Ilhas Caimão, e foram incluídos países como Rússia, Costa Rica ou Ilhas Marshall.

Ao mesmo tempo, a UE manteve, mais uma vez, o Luxemburgo fora desta lista de paraísos fiscais, gerando, como em anos anteriores, críticas da Oxfam.

Há 37 banqueiros milionários no Luxemburgo Luxemburgo está no top 10 dos banqueiros mais ricos da União Europeia.

Segundo um comunicado do organismo, o Luxemburgo é "um dos paraísos fiscais mais prejudiciais do mundo", que ajuda os ricos e as empresas com impostos abaixo de 1%.

Para a Oxfam, a lista de paraísos fiscais da UE continua a ser uma operação de cosmética e uma oportunidade perdida para acabar com estes lugares e recuperar milhares de milhões que permitiriam equilibrar o fosso entre os super-ricos e as pessoas comuns.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.