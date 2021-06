Esta é a maior parceria público-privada a ser assinada entre uma empresa e um centro de investigação público.

LIST e Circuit Foil vão assinar parceria de 18 milhões de euros

Henrique DE BURGO

A empresa Circuit Foil e o Instituto Luxemburguês de Ciência e Tecnologia (LIST) vão assinar, esta sexta-feira, um contrato de parceria de 18 milhões de euros para desenvolver, nos próximos quatro anos, a nova geração de folhas de cobre.

A apresentação da nova parceria estratégica vai ser feita a partir das 15h de sexta-feira, nas instalações da Circuit Foil, em Wiltz.

A próxima geração de folhas de cobre deverá servir vários mercados em crescimento, como a comunicação 5G e 6G, materiais para o setor da aviação ou baterias de lítio para veículos elétricos.

Esta parceria conta com o apoio dos ministério da Economia e do Ensino Superior e Investigação, e do Fundo Nacional de Investigação.



