Limpezas. Sindicatos convocam protesto para 11 de março

Diana ALVES No mesmo dia sindicatos e patrões voltam a sentar-se à mesa das negociações sobre a renovação do contrato coletivo de trabalho do setor.

As maiores centrais sindicais do país convocaram um piquete de protesto para o próximo dia 11 de março, dia em que sindicatos e patrões voltam a sentar-se à mesa das negociações sobre a renovação do contrato coletivo de trabalho do setor das limpezas.

Segundo uma curta nota divulgada na sexta-feira no seu site, a LCGB convocou o protesto para as 13h do dia 11 de março, em frente à Federação das Empresas de Limpeza, em Kirchberg. Na mesma nota, o sindicato frisa que "já é tempo de respeitar o setor da limpeza e dar valor ao empenho dos trabalhadores". Razão que, explica, está por detrás desta ação sindical.

Numa nota distinta divulgada alguns dias antes a OGBL apela também à participação num protesto marcado para o mesmo dia, às 13:15, em frente a Federação dos Artesãos (edifício que alberga a sede da Federação das Empresas de Limpeza), onde decorrerá a próxima ronda de negociações sobre a renovação da convenção coletiva de trabalho.

Limpezas. OGBL exige dois dias de férias suplementares para os trabalhadores O sindicato faz estas reivindicações, mas a federação não cede. Renovação do contrato coletivo de trabalho não avança.

As negociações entre os sindicatos e a Federação das Empresas de Limpeza arrastam-se há um ano e estão num impasse. Em declarações prestadas recentemente à Rádio Latina, a OGBL denunciou a posição da federação, que insiste em prolongar o contrato atual por mais dois anos, a custo zero. Os sindicatos, por seu lado, exigem melhorias e reivindicam um prémio de cerca de 500 euros e dois dias de férias suplementares para todos os trabalhadores do setor das limpezas, independentemente dos anos de experiência.

Segundo as centrais sindicais, a federação mantém-se irredutível. A Rádio Latina tentou esta segunda-feira obter mais informações junto do organismo, que se recusa a falar à imprensa sobre o assunto enquanto as conversações estiverem em curso.



