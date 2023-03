Limpezas. Se trabalhar para duas empresas, tem direito ao desemprego se uma falir?

Saiba os direitos dos trabalhadores das limpezas que têm contratos com duas empresas, em caso de doença ou falência.

Paula SANTOS FERREIRA Saiba os direitos dos trabalhadores das limpezas que têm contratos com duas empresas, em caso de doença ou falência.

No setor das limpezas do Luxemburgo, onde a maioria dos trabalhadores são portugueses, nomeadamente mulheres, há contratos de trabalho a tempo parcial, em que o trabalhador cumpre um determinado horário semanal.



Uma flexibilidade que permite às trabalhadoras terem contrato com mais de uma empresa de limpezas para conseguirem um rendimento mensal mais composto.

Nos casos de trabalhadores com contratos com duas empresas como ficam os seus direitos em caso de doença? A quem apresentam a baixa médica?

Baixa médica

Vamos por partes. No caso do trabalhador ter de ficar de baixa médica, por exemplo, uma semana, e ter de faltar ao serviço em ambas as empresas, terá de apresentar o certificado de baixa passado pelo médico nas duas empresas. “Embora o médico só passe um certificado, o trabalhador terá de fazer uma fotocópia e apresentar o documento nas duas empresas”, para os dois serem declarados na Caixa Nacional de Saúde, explica Bento Pires, secretário sindical da LCGB e responsável pelo setor das limpezas.

Subsídio de desemprego

E, se uma das empresas for à falência, há direito a subsídio de emprego, mesmo o trabalhador continuando a trabalhar na outra empresa?

Há, sim, desde que possua um horário semanal superior a 16 horas, na empresa que faliu. No Luxemburgo o trabalhador só tem direito a receber subsídio de desemprego se trabalhar mais de 16 horas por semana para uma empresa, explica Bento Pires.

No caso de um trabalhador que tenha um contrato de 20 horas numa empresa de limpeza e outro de 20 horas noutra empresa, tem direito a receber subsídio de desemprego em relação ao trabalho que era feito para a empresa falida.

“O subsídio de desemprego vai ser apresentado em relação à empresa que faliu e o valor será de acordo com as horas semanais do contrato. O trabalhador tem direito a receber 80% desse valor. E pode continuar a trabalhar na outra empresa. Não perde direito a este subsídio”, realça o sindicalista da LCGB.

Aliás, se houver salários em atraso na empresa que foi à falência, estes terão de ser pagos, bem como os dias de férias por gozar.

