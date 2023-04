As 16 áreas com mais vagas registadas na ADEM.

ADEM

Limpezas, restauração. As áreas com mais ofertas de emprego no Luxemburgo

Catarina OSÓRIO As 16 áreas com mais vagas registadas na ADEM.

No final de março havia um total de 10.363 anúncios de emprego na Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM), menos 13,6% na comparação homóloga.

Os números constam do boletim mensal do desemprego divulgado esta quinta-feira pela ADEM onde se verifica que o número de residentes sem trabalho no Luxemburgo aumentou 5,2% no mês passado.

Na tabela abaixo consulte as áreas com mais ofertas a 31 de março na ADEM:

Segundo os dados divulgados pela agência na quinta-feira, a taxa de desemprego em março aumentou ligeiramente para os 4,9% no Grão-Ducado.



