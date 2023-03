Ana gasta mais de 400 euros por mês em combustível nas deslocações do trabalho nas limpezas com o seu carro. Mas a empresa deve pagar 25 cêntimos por quilómetro.

Limpezas. Empresas têm de pagar ajudas de deslocação aos trabalhadores com viatura própria

Paula SANTOS FERREIRA Ana gasta mais de 400 euros por mês em combustível nas deslocações do trabalho nas limpezas, com o seu carro. A empresa deve pagar 25 cêntimos por quilómetro. Saiba como.

Ana (nome fictício) é uma das trabalhadoras do setor das limpezas no Luxemburgo que utiliza o seu próprio automóvel nas deslocações diárias entre os vários clientes.



Embora o transporte público no país seja gratuito, o planeamento diário dos vários clientes, em locais distantes uns dos outros, torna impossível a Ana usar o transporte público, "pois não conseguia chegar a horas aos locais", conta ao Contacto.

"Chego a sair de casa às 6h30 da manhã para um dia de limpezas em cinco clientes e acabo por regressar a casa às 19h30, pelas distâncias entre cada trabalho. Os transportes públicos são gratuitos, mas se não tivesse o meu carro, não tinha trabalho, pois é obrigatório ter disponibilidade de horário", diz esta portuguesa.

Além disso, muitas vezes a sua rota de clientes é alterada na própria manhã tornando inviável a deslocação em transportes públicos, como se queixa esta trabalhadora.

Resultado: "Ganho o salário mínimo e este já está apertado face às despesas que eu tenho de pagar para trabalhar. Chego a pagar 130 a 150 euros por mês em estacionamento e mais de 440 euros de combustível", realça.

"E isto para não falar no desgaste dos pneus devido ao uso diário do meu carro e do seguro automóvel", adianta a trabalhadora.

Ana questiona: "Tenho direito a alguma ajuda da empresa por usar o meu próprio automóvel?"

Ajuda de 25 cêntimos por quilómetro

"Tem direito, sim", confirma ao Contacto Bento Pires, secretário sindical da LCGB, coordenador do setor das limpezas, realçando que nem todos os trabalhadores, como é o caso de Ana, conhecem este apoio.

Os trabalhadores que se deslocarem entre clientes na sua própria viatura, "têm direito a receber 25 cêntimos por quilómetro" dessas deslocações, reembolsados pela empresa, explica este sindicalista.

Mas atenção: as viagens de casa para o primeiro trabalho do dia, e as de regresso a casa, depois do último cliente, não estão incluídas neste apoio, só deslocações a partir do segundo cliente e até ao último, precisa Bento Pires.

E o estacionamento? "Não há ajudas de custos para os estacionamentos pagos. Só para a deslocação", diz o sindicalista.

Como fazer para receber o apoio?

"A trabalhadora tem de apresentar um mapa simples com os quilómetros feitos entre cada cliente durante o dia. De X para Y foram z quilómetros, e assim sucessivamente. Só com um documento com os quilómetros discriminados apresentados à empresa, a trabalhadora pode receber as ajudas. Não basta dizer oralmente. É preciso estarem devidamente descritos no papel", informa Bento Pires.

O sindicalista diz que, pela sua experiência, as empresas pagam esta ajuda a deslocação às trabalhadoras. Até já houve uma empresa que lhe pediu para elaborar o mapa base dos quilómetros para entregar aos seus trabalhadores para serem recompensados.

E se trabalhar para duas empresas?

Há casos de trabalhadores que trabalham para mais de uma empresa de limpezas com contratos de trabalho a tempo parcial, em que têm de cumprir um número de horas semanais em cada empresa.

Mas, também aqui há direito a ajudas na deslocação, por parte de ambas as empresas para onde trabalham.

O que o trabalhador tem de fazer é apontar separadamente a distância entre cada cliente para cada empresa.

"Se o trabalhador tem um primeiro trabalho da empresa A e depois faz um trabalho para a empresa B e de seguida outro para a empresa A, tem de discriminar as distâncias só entre os clientes da empresa A e as respetivas distâncias entre os clientes da empresa B. E entregar um mapa com estas distâncias a cada uma das empresas. E tem direito a receber igualmente ajudas de 25 cêntimos por quilómetro entre cada percurso feito", explica Bento Pires.

