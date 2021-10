O Statec considera que aumento nestes setores é "normal" visto que houve muitos postos de trabalho que desapareceram durante o confinamento.

Limpezas e agências de trabalho temporário entre os maiores criadores de emprego na pandemia

No segundo trimestre de 2021, o Grão-Ducado registou um aumento de 0,8% da taxa de emprego em comparação com o trimestre anterior. A taxa de criação de emprego sobe, no entanto, para 3,7% quando comparada com o mesmo período de 2020.

O Instituto Nacional de Estatística (Statec) relativiza, no entanto, este crescimento argumentando que durante o confinamento no ano passado houve muitos postos de trabalho que desapareceram. Daí este aumento ser considerado "normal" após o confinamento.

Por setor, o das atividades e serviços de apoio foi onde se registou o maior aumento, com 7,7% num ano. Aqui incluem-se agências de trabalho temporário e também empresas de limpeza.

Seguem-se depois as administrações e serviços públicos onde houve um aumento de mais de 5% num ano.



