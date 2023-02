A informação foi avançada numa resposta parlamentar do ministro do Trabalho.

Mercado de trabalho

Limpeza é o setor mais atingido pelo desemprego de longa duração

O desemprego de longa duração, isto é, a inscrição na Agência para o Desenvolvimento de Emprego (ADEM) há 12 meses ou mais, afeta, em primeiro lugar, o setor da limpeza e manutenção industrial (13,7%), segundo uma informação recentemente divulgada pelo Ministério do Trabalho.

No 'top 3', seguem-se os serviços de secretariado e apoio (11,4%) e a segurança privada (6,2%). A categoria menos afetada pelo desemprego de longa duração é o armazenamento, manuseamento e transporte de cargas (4%).

Os números constam de uma resposta parlamentar do ministro do Trabalho, Emprego e da Economia Social e Solidária a uma questão do deputado Mars Di Bartolomeo (LSAP), que quis saber o ponto de situação dos contratos a termo certo e a termo incerto no Luxemburgo.

Contratos a termo certo estagnaram

Segundo Georges Engel, o número de contratos a termo certo estagnou nos últimos anos. No setor privado, ficou-se nos 5,9% entre 2021 e 2022 e, nos recrutamentos, subiu ligeiramente de 26,6% para 27,7% entre setembro de 2021 e 2022.

Também os contratos a termo incerto se mantiveram estáveis no período referido. No privado, oscilaram entre os 92,2% e 91,9% entre setembro de 2021 e setembro de 2022. Já nos recrutamentos passaram de 73,4% para 72,3% no mesmo intervalo de tempo.

Ainda segundo Georges Engel, em setembro de 2022, o número de pessoas com pelo menos um contrato de trabalho temporário estava muito próximo do observado no mês homólogo (12.000).

