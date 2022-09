O país tornou-se o principal fornecedor de gás natural da Europa desde o início da guerra na Ucrânia.

Economia 3 min.

Crise energética

Limitar o preço do gás? Noruega diz-se "cética" enquanto enche os cofres

AFP O país tornou-se o principal fornecedor de gás natural da Europa desde o início da guerra na Ucrânia.

A Noruega tornou-se o principal fornecedor de gás natural da Europa, substituindo a Rússia, mas esta segunda-feira diminuiu as esperanças de uma maioria de países europeus que querem impor um limite ao preço das importações de gás para aliviar as suas contas de energia.

Ministros concordam em taxar e redistribuir lucros excessivos pelos mais pobres Além de taxar os lucros excessivos, a Comissão Europeia quer impor reduções obrigatórias da eletricidade.

Após uma conversa telefónica - a segunda em poucos dias - com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o primeiro-ministro norueguês Jonas Gahr Støre disse estar "cético" em relação à ideia.

"Concordamos em ter um diálogo ainda mais estreito com a União Europeia (UE) no futuro relativamente às diferentes propostas em cima da mesa", afirmou em comunicado.

"Estamos a abordar as discussões com uma mente aberta, mas estamos céticos quanto a um preço máximo para o gás", acrescentou.

Oslo defende ajuste entre oferta e procura

No meio das medidas de emergência delineadas pelos ministros da energia da UE na sexta-feira para conter o aumento das contas de gás e eletricidade, alguns Estados-membros levantaram a questão de limitar o preço das importações de gás na UE.

Embora a Comissão Europeia tenha proposto um limite ao preço do gás da Rússia, vários países, como a Itália, salientam que este representa apenas 9% das importações europeias e defendem um limite completo ao preço do gás comprado pela UE.

UE quer travar preço da eletricidade e taxar lucros excessivos das empresas de energia Comissão Europeia teme uma agitação social em massa em toda a Europa. E prepara uma proposta de emergência.

A própria Comissão opõe-se a esta ideia, que poderia levar os fornecedores de gás natural liquefeito (GNL) a outros locais, e deverá apresentar o seu projeto de legislação contendo todas as medidas de emergência sobre energia esta semana.

A Noruega, que beneficiou grandemente do aumento de preços exacerbado pela invasão russa da Ucrânia, tem-se mostrado até agora discreta em relação à questão do teto máximo.

Sublinhando a importância do preço como mecanismo de ajustamento da oferta e da procura, Oslo volta a colocar a bola no campo das petrolíferas e recorda que os próprios clientes europeus insistiram no passado em contratos à vista (com preços variáveis) em vez de contratos a longo prazo que davam mais visibilidade.

Crise enche cofres do governo norueguês

"Um preço máximo não vai alterar o problema fundamental, que é o facto de haver muito pouco gás na Europa", justificou Støre.

Como resultado da guerra na Ucrânia, o país escandinavo ultrapassou recentemente a Rússia como principal fornecedor de gás à Europa graças a um aumento de 8% nas suas próprias entregas e, acima de tudo, a uma queda nas entregas russas.

A subida dos preços e o aumento da produção estão a ajudar a encher os cofres do governo norueguês.

Comissão Europeia aprova mecanismo ibérico para limitar preço do gás até 2023 A exceção foi solicitada por Portugal e Espanha devido à crise energética e à guerra da Ucrânia, que pressionou ainda mais o mercado energético.

As suas receitas petrolíferas poderiam atingir 1,5 triliões de coroas (150 mil milhões de euros) em 2022 - e 1,9 triliões no próximo ano -, quebrando o recorde estabelecido no ano passado (830 mil milhões), de acordo com cálculos do banco Nordea Markets.

"A contribuição mais importante que a Noruega pode dar na situação atual é manter uma elevada produção de gás no futuro", diz o ministro norueguês do Petróleo e Energia, Terje Aasland.

País criticado por ser "aproveitador da guerra"

As exportações norueguesas poderiam atingir um recorde de 122 mil milhões de metros cúbicos, referiu no início de maio.

Mas há críticas no país e no estrangeiro, com alguns receios de que o país esteja a ser visto como um "aproveitador da guerra".

"À medida que a guerra e a consequente crise de poder se arrastam, as somas que correm para norte estão a revelar-se embaraçosas", disse na semana passada o semanário britânico The Economist.

Energia. Metsola defende intervenção conjunta na UE sobre preços A presidente do Parlamento Europeu considera que UE já está “demasiado atrasada” na preparação do próximo inverno, relativamente ao eventual corte no abastecimento energético russo.

As embaixadas norueguesas em vários países europeus estão agora preocupadas com as consequências que esta situação poderá ter para a imagem do reino nórdico, escreveu esta segunda-feira o jornal norueguês Dagens Naeringsliv.

Segundo Støre, a questão de um preço máximo não tinha sido discutida durante a sua reunião anterior com Von der Leyen, na quarta-feira passada.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.