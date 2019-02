A cadeia de supermercados alemã Lidl conta com uma nova loja no Grão-Ducado.

Lidl abre nova loja em Foetz

O grupo Lidl continua a sua expansão no Luxemburgo.

A cadeia de supermercados alemã Lidl conta com uma nova loja no Grão-Ducado. A inauguração teve lugar esta quarta-feira em Foetz.



Esta é a décima e a maior loja do Lidl no país, fazendo parte de um investimento de 32 milhões de euros que o grupo alemão vai fazer no Luxemburgo até 2020.



Esperam-se, por isso, mais lojas e cerca de mais 80 postos de trabalhos até o próximo ano.

A nova loja de Foetz emprega 40 trabalhadores e fica situada nas antigas instalações da Opel (na rue du Brill), num espaço de 1.700 metros quadrados.