Comércio

Lidl abre dois novos supermercados no Luxemburgo

O primeiro abriu portas, na quarta-feira, em Dudelange e o segundo receberá os primeiros clientes no dia 14 de dezembro, em Windhof, na comuna de Koerich.

(pam) - Presente no Luxemburgo há duas décadas, o Lidl continua o seu crescimento no Grão-Ducado com a abertura de duas novas lojas no espaço de uma semana. A cadeia de supermercados alemã tem agora 13 estabelecimentos no país e emprega mais 50 pessoas, divididas entre as duas lojas, elevando o número total de funcionários no Luxemburgo para 430. O grupo cumpre assim o calendário e os anúncios feitos no final de 2021.

O 12.º Lidl do país abriu portas, na quarta-feira, em Dudelange, na estrada do Luxemburgo, em frente à garagem da Opel e perto da concorrente Aldi. A superfície comercial estende-se por 1.249 m2 e há um parque de estacionamento com 80 lugares disponíveis. O projeto do novo espaço inclui, ainda, escritórios por cima da loja. Uma parte é para uso interno, a outra será arrendada.

Próxima abertura na quarta-feira

A 13.ª loja receberá os primeiros clientes na próxima quarta-feira, 14 de dezembro, e fica na estrada de Arlon em Windhof, no município de Koerich. O espaço comercial é de 1.415 m2 e há 108 lugares de estacionamento. Além disso, o edifício alberga 450 painéis solares "a fim de garantir uma produção significativa de energia renovável".

De notar que, na área à volta das lojas Dudelange e Windhof, serão instaladas colmeias na próxima primavera, como já acontece em Differdange, Huldange e Pommerloch. No total, cerca de 500.000 abelhas das colmeias do apicultor Hugo Zeler irão forragear em redor das lojas Lidl no próximo ano.

"Estamos muito satisfeitos por poder ter mais duas lojas no Grão-Ducado até ao final deste ano. Além de oferecer aos nossos clientes produtos de alta qualidade ao preço mais baixo, proporcionamos um ambiente comercial agradável e uma experiência única. Isto encaixa perfeitamente na nossa estratégia de expansão sustentável e responsável", conclui Julien Wathieu, porta-voz da marca no Luxemburgo.

