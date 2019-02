Há cada vez mais pais a gozarem a licença parental.

Licença parental custou 166 milhões de euros ao Estado em 2017

O Estado desembolsou 166 milhões de euros com a licença parental em 2017, quase o dobro do gasto em 2016 (84 milhões de euros). O valor foi avançado no relatório sobre a Segurança Social, que foi publicado hoje pela Inspeção Geral da Segurança Social (IGSS).

O número de beneficiários aumentou para 8.251 em dezembro de 2017, número que compara com os 4.720 registados em dezembro de 2016. São sobretudo os pais que demonstraram interesse na licença: representam 45% dos beneficiários em 2017, contra apenas 25% em 2016.

Estes aumentos ocorrem depois de as regras da licença parental terem sido alteradas no final de 2016. Segundo explica o IGSS, a reforma caracteriza-se pela flexibilização da licença e por prestações mais generosas.

No entanto, apesar de estar plasmado na lei, as empresas nem sempre compreendem a vontade dos pais de gozarem a sua licença de parentalidade. Há trabalhadores que sentem pressões dos patrões para não gozarem o tempo a que têm direito depois de serem pais.

