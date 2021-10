Os custos associados à licença por razões familiares alargadas ao contexto da pandemia ascendem a 298 milhões de euros. O valor foi apresentado pelo ministro da Segurança Social, Romain Schneider, na reunião do chamado "Comité Quadripartida", na quarta-feira.

Covid-19

Licença familiar alargada custou quase 300 milhões de euros aos cofres do Estado

Henrique DE BURGO Os custos associados à licença por razões familiares alargadas ao contexto da pandemia ascendem a 298 milhões de euros. O valor foi apresentado pelo ministro da Segurança Social, Romain Schneider, na reunião do chamado "Comité Quadripartida", na quarta-feira.

O ministro refere numa nota enviada às redações que a cobertura do seguro saúde-maternidade referente a certas medidas para limitar a propagação da Covid-19 teve um impacto significativo no orçamento desse seguro.

O Governo fixou em dezembro de 2020 a participação do Estado num montante global de 386 milhões de euros, a distribuir em quatros fases. Cerca de 200 milhões de euros em 2020 e 62 milhões de euros por ano, de 2021 a 2023.

Além dos 298 milhões de euros para compensar a licença familiar alargada, os seguros de saúde-maternidade cobriram, desde 1 de abril de 2020, 132 milhões de euros referentes a casos de incapacidade para o trabalho e 500 mil euros para casos de licenças de apoio familiar (para tomar conta de um idoso ou de um adulto com deficiência, no âmbito do fecho temporário de estruturas de acolhimento, centros de formação ou local de trabalho).

O comité quadripartido, organismo que discute as principais medidas em matéria de seguro-doença, inclui os ministros da Segurança Social, da Saúde e das Finanças, representantes dos trabalhadores, do patronato e dos prestadores de serviço de saúde.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.