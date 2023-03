Esta feira de viagens é a maior do mundo.

Turismo

Lex Delles promove Luxemburgo na feira de turismo de Berlim

Henrique DE BURGO

O ministro do Turismo, Lex Delles, realiza uma missão turística a Berlim, entre esta terça e quarta-feira, para promover o Luxemburgo na Feira Internacional de Turismo da capital alemã.

Esta feira de viagens é a maior do mundo e reabre as portas este ano após três cancelamentos consecutivos devido à pandemia.

O Luxemburgo está presente com um stand e uma plataforma para negócios entre empresas.

Lex Delles será acompanhado por delegação do Luxemburgo e terá ainda vários encontros com as autoridades locais.



