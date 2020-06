O ministro das Classes Médias e do Turismo apresentou esta quinta-feira a campanha de sensibilização da população sobre as vantagens de comprar no comércio local.

Lex Delles lança campanha "Smile Again" para aumentar consumo interno

O ministro das Classes Médias e do Turismo apresentou esta quinta-feira a campanha de sensibilização da população sobre as vantagens de comprar no comércio local.

A campanha lançada esta quinta-feira pelo ministro Lex Delles pretende chamar a atenção para as vantagens do consumo no comércio, hotelaria e restauração das empresas locais. Batizada de "Smile Again", assenta em diversas ações de sensibilização por todo o país e também através das redes sociais.

Através de um comunicado enviado às redações, o Governo refere que pretende incentivar os residentes e os transfronteiriços a redescobrir o comércio local. Com a pandemia a afetar duramente as economias de todo o mundo, o Luxemburgo não é exceção n§a necessidade de retomar a atividade económica.

De acordo com o ministério, após semanas de distanciamento social, "uma visita a um restaurante preferido, um salão de cabeleireiro ou uma ida às compras desencadeará um grande sorriso, tanto no cliente como no vendedor". Daí o lema "Smile Again". Lex Delles afirmou que "a economia local está a tornar-se cada vez mais importante, especialmente em tempos de crise".

Segundo o Governo, Michel Reckinger, presidente da Federação dos Artesãos, afirmou que "o impulso da solidariedade não se deve limitar à luta contra o vírus, mas também ao reforço da economia local e dos seus atores, que são um elemento essencial da qualidade de vida em todo o país". Para Reckinger, esta campanha "encoraja" a recuperar a confiança "porque a contenção mostrou a necessidade do artesão local".

Por sua vez, Alain Rix, presidente de Horesca, afirmou que "depois da campanha "Safe to serve", a campanha "Smile Again" encaixa perfeitamente na ideia da recuperação económica nacional. De acordo com o empresário, apoiar as empresas locais significa manter postos de trabalho, mas também manter as relações sociais que constituem a nossa cultura e a nossa vida em comum.

Já Claude Bizjak, diretor-adjunto da Confederação Luxemburguesa do Comércio, salientou que há uma "excelente oferta comercial no Luxemburgo e, mesmo que algumas pessoas continuem a hesitar", assegurou que todos os clientes podem fazer as suas compras "com a segurança".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.