Lex Delles. "Indústria hoteleira espera uma taxa de ocupação de 70%"

Simon Laurent MARTIN

Um dos setores mais afetados pela pandemia de covid-19 foi o turismo com os constantes confinamentos e fronteiras fechadas. Volvidos mais de dois anos, o setor começa a recuperar, e também no Grão-Ducado.

No Luxemburgo, de acordo com o Statec, os números do primeiro trimestre de 2022 ainda estão abaixo dos níveis de 2019 (em cerca de 30%, tanto nas chegadas como dormidas). Mas este balanço não incomoda Lex Delles, ministro do Turismo, que está mais confiante do que nunca sobre o próximo verão, que está aí à porta.

Lex Delles começa por fazer a distinção importante entre "o turismo de negócios" e o "turismo de lazer". No que diz respeito ao primeiro, "durante a crise, passamos mais para um modo híbrido com teletrabalho. Felizmente, o Luxemburgo já dispunha das infraestruturas necessárias para o efeito. Hoje, podemos ver que o trabalho presencial está de volta, com muitas reservas no Luxemburgo para setembro e outubro. Os números estão a aumentar para o terceiro trimestre de 2022. No entanto, é evidente que o modo híbrido irá continuar ao longo do tempo", refere em entrevista ao Luxemburger Wort.

"Às vezes, somos incapazes de atrair congressos de milhares de pessoas porque não temos as estruturas necessárias para acomodar tantas pessoas. Graças ao modo híbrido, o Luxemburgo pode agora posicionar-se para conferências mais robustas", garante ainda.

No que diz respeito ao turismo de lazer, Delles fala de uma evolução positiva para 2022. "Notámos uma clara retoma em maio e junho, que coincidiu com o fim da maior parte das restrições sanitárias". Em 2021, os primeiros sinais de uma recuperação turística já se faziam sentir. Em termos gerais, o governante apresentou o balanço dos últimos três anos: "Em 2019, o número total de dormidas (hotéis, parques de campismo, pousadas de juventude) foi de 2,85 milhões para um total de 1,17 milhões de chegadas. Em 2020, o primeiro ano da crise, o número de dormidas desceu para 1,52 milhões para um total de 660.000 chegadas. Em 2021, as dormidas subiram ligeiramente para os 1,58 milhões".

Estratégia nacional de turismo

A ambição do ministro é voltar aos números anteriores à crise. "Contamos em particular com turistas de países vizinhos ou próximos, como a Bélgica, Países Baixos e Alemanha".

Para tal, o ministério pôs em marcha uma estratégia nacional de turismo que estará em vigor no verão. "Queremos dar a cada turista muito mais do que eles esperavam quando visitam o Luxemburgo. É por isso que queremos adotar uma estratégia dirigida a vários grupos-alvo: aqueles que querem explorar o país por si, aqueles que gostam da natureza e do ambiente e aqueles que vêm por um curto período".

Esta linha de ação envolve uma série de investimentos que têm sido feito, "por exemplo, na área das caminhadas, mas também no cicloturismo". Mas não é tudo, existe ainda a campanha "Lëtzebuerg, dat ass Vakanz" ("As férias são no Luxemburgo", em luxemburguês) centrada este ano no turismo gastronómico.

O projeto consiste em reunir uma centena de pessoas em torno de uma mesa em locais turísticos idílicos. Como instalação móvel, a mesa será montada e desmontada em seis locais diferentes durante os fins de semana de 23 de julho a 28 de agosto. "Os jantares constituem uma oportunidade para apreciar os produtos regionais e para mostrar as competências do solo nacional", diz Lex Delles.

Com todas estas ações o ministério espera um início positivo para a época turística de 2022. "A indústria hoteleira espera uma taxa de ocupação de 60-70% para os meses de maio e junho de 2022. Não pretendemos dois milhões de dormidas ou 100.000 dormidas nos albergues. Não queremos concentrar-nos na quantidade, mas sim na qualidade do turismo", garante.

O ministério tem agora um instrumento particularmente útil para a contagem e análise dos números turísticos. "Desde há pouco tempo, temos conseguido descobrir o itinerário percorrido pelas pessoas que chegam ao Luxemburgo, bem como o seu país de origem: através do telefone. Por este meio, podemos também identificar turistas que vêm apenas por um dia, o que era difícil de fazer antes".

Para Delles, "a ideia é poder distinguir entre os turistas que só vêm ao Luxemburgo por um dia e aqueles que permanecem no Grão-Ducado durante alguns dias. Isto permitir-nos-á também visar a nossa publicidade. Por exemplo: se virmos que alguém visitou o castelo de Vianden, podemos redirecioná-lo para outros castelos, etc.".

"Destino turístico" de eleição

Embora se mantenha a imagem de um país "empresarial", o ministro assegura que o Grão-Ducado é também um "destino turístico" de eleição. "Para os luxemburgueses ou para os habitantes da Grande Região, o país talvez não seja um destino turístico e é precisamente por isso que criámos esta campanha porque queremos mostrar que o nosso país é um destino a considerar. Antes da crise, havia turistas de Inglaterra, da Escandinávia, da China e dos Estados Unidos".

Para Lex Delles, o país tem especificidades que são muito apelativas. "O Luxemburgo tem cinco regiões muito diferentes numa área limitada, o que é muito raro. Para não mencionar o facto de termos uma capital europeia, Esch, com um formidável património listado pela UNESCO. Eu próprio redescobri a cidade durante uma visita guiada há alguns anos. Descobri lugares que nunca tinha visto antes e convido residentes ou transfronteiriços a fazer o mesmo. No norte do país tem natureza, enormes florestas, oportunidades para caminhadas e castelos. No sul, na Moselle, a 20 minutos da capital, podem encontrar-se as vinhas e aldeias pitorescas. Em suma, apesar da sua dimensão, o Luxemburgo está cheio de paisagens diferentes que proporcionam uma mudança total de cenário", sugere o responsável pela pasta do Turismo.

(Artigo originalmente publicado na edição francesa do Luxemburger Wort.)

