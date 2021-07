Multas podem ir de 251 a 25.000 euros e o dinheiro pode ser parcialmente confiscado.

Lei europeia

Luxemburgo obriga a declarar transporte de metais preciosos com valor superior a 10 mil euros

Henrique DE BURGO

Quem transporta atualmente 10 mil euros ou acima em dinheiro líquido dentro espaço europeu é obrigado a declarar esta situação às autoridades no aeroporto do Luxemburgo. Mas com a atualização do regulamento europeu sobre esta matéria, que entrou recentemente em vigor, há uma novidade.

Os passageiros que entrem ou saiam da UE, a partir do Luxemburgo, estão agora obrigados a declarar também à Administração Aduaneira e Fiscal as moedas em ouro (90% ouro) e metal não cunhado (99,5% ouro) se o valor ultrapassar os 10 mil euros.

Apesar de não ser considerado dinheiro líquido, a importação de jóias e diamantes, devem ser declarados separadamente. Outra novidade na atualização da lei diz respeito ao envio de dinheiro superior a 10 mil euros por correio ou serviço de entrega, que a partir de agora deve ser objeto de declaração na Administração Aduaneira. As transferências bancárias ficam fora desta obrigação.

Em caso de incumprimento de alguma destas regras, a Administração Alfandegária lembra que as multas podem ir de 251 a 25.000 euros e o dinheiro pode ser parcialmente confiscado.

