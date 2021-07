Todos os 27 Estados-membros da UE, incluindo o Grão-Ducado, terão de aplicar a legislação.

Lei europeia

Compras online fora da UE mais caras a partir desta quinta-feira

Manuela PEREIRA Todos os 27 Estados-membros da UE, incluindo o Grão-Ducado, terão de aplicar a legislação.

Quem fez compras através da Internet fora de um país da União Europeia (UE) e receba a encomenda a partir de hoje vai pagar mais do que o custo inicialmente previsto. A medida é válida para os artigos de custo inferior a 22 euros, pelo que a lei já previa até agora o pagamento de IVA para os artigos acima deste preço.

Assim, a partir de 1 de julho, todas as compras online de artigos até 22 euros provenientes de países não-comunitários ficam sujeitas ao pagamento de IVA, de 17% no caso do Luxemburgo, e a despesas alfandegárias. A alteração resulta de uma mudança na lei europeia, pelo que todos os 27 Estados-membros incluindo o Grão-Ducado terão de aplicar a legislação.

A partir de 1 de julho é introduzido ainda um novo sistema para quem vende a partir de países fora da UE. Assim, estas lojas online fora da espaço europeu vão ser encorajadas a inscrever-se num sistema Import-One-Stop-Shop (IOSS) e o preço apresentado será já com a inclusão do IVA e outros encargos.

Contudo, se quem vende não estiver registado no sistema, o consumidor deve estar atento, uma vez que o IVA será pago no momento da importação.

Além disso, também a partir da mesma data, os bens de até 150 euros que sejam comprados online fora da UE podem estar isentos de taxas aduaneiras se o vendedor estiver registado no sistema IOSS para declarar o IVA.

O Centro Europeu de Consumidores recomenda a compra de produtos a vendedores e plataformas registadas no sistema IOSS. Para tal, a organização sugere que os consumidores se informem junto dos vendedores se o preço já inclui IVA e taxas de importação. Se assim for, é provável que esteja registado no sistema.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.