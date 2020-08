Guy Arendt admitiu que uma votação da Câmara antes do final do ano parece improvável. A crise sanitária atrasou o trabalho da subcomissão responsável pelo dossier e do ministério da Justiça.

Lei das falências à espera de reforma há 17 anos

Guy Arendt admitiu que uma votação da Câmara antes do final do ano parece improvável. A crise sanitária atrasou o trabalho da subcomissão responsável pelo dossier e do ministério da Justiça.

O processo de modernização da lei das falências começou há 17 anos e desde então continua num impasse, com adiamentos constantes. E será que vai estar mesmo concluída em 2021? Segundo a Câmara dos Deputados, espera-se que as emendas governamentais sejam introduzidas já este outono.

Segundo a revista Paperjam, o primeiro projeto de lei foi apresentado em maio de 2003, "supostamente para concretizar a ideia de um grupo de trabalho liderado pelo Departamento de Justiça no final dos anos 90". Agora, apenas a revisão constitucional poderá antecipar a reforma da lei de falências na Câmara dos Deputados, sobretudo no que toca à questão da longevidade.



Apesar de a reforma ainda não ter acontecido, os princípios básicos não estão previstos ser alterados. Neles estão incluídos a deteção de empresas vulneráveis através de um comité económico e de uma unidade de avaliação de empresas em dificuldade; a recuperação, a ideia de uma possível "segunda oportunidade" para um empresário falido; a repressão de um empresário causador de uma falência fraudulenta e a proteção dos empregados mantêm-se igualmente inalterados.

No entanto, faz parte da lista de intenções que se evolua e avance com a filosofia de segunda oportunidade, "num espírito de empreendedorismo", ideia que já tinha sido defendida em 2013 por François Biltgen, ministro da Justiça entre 2009 e 2013.

Guy Arendt (DP), presidente do subcomité dedicado à reforma desde fevereiro de 2020, disse à Paperjam que a ideia de Biltgen mantém-se, distinguindo entre as medidas destinadas a "dar uma segunda oportunidade" e as destinadas aos "empresários desonestos".

O objetivo será ainda o de "libertar o Estado dos custos de dissolução de empresas fantasma sem ativos, introduzindo a possibilidade de as dissolver sem liquidação".

O antigo ministro da Justiça já tinha tentado reativar o trabalho, um pouco adormecido, sob a supervisão do seu antecessor Luc Frieden (CSV) mas a Câmara do Comércio e a tinham vincado a sua "clara desaprovação do aumento do capital social mínimo necessário para criar uma empresa e o compromisso da responsabilidade pessoal do diretor no caso de capital inicial insuficiente".

O projeto de lei reformulado foi apresentado no início de 2013 por Biltgen, alguns meses antes do caso que levaria à demissão do ex-primeiro-ministro Jean-Claude Juncker. Confiado a Franz Fayot (LSAP) recém-eleito para a Câmara, o projeto sofreu alguns contratempos, nomeadamente perante o Conselho de Estado.

Perante a complexidade da tarefa, o Comité Jurídico decidiu criar um subcomité intitulado "Preservação das empresas e modernização da lei de falências", composto por cinco deputados, que passaram a ser seis desde 2020 frequentemente assistidos por representantes dos ministérios da Justiça e Economia. Tais sanções, que não deixam uma segunda oportunidade, só devem ser impostas a um gestor verdadeiramente ofensivo.

Segundo a PaperJam "a subcomissão reuniu 21 vezes em 2016, 13 vezes em 2017 e mais três vezes em 2018 antes de apresentar as suas 148 propostas de alteração e Fayot ainda esperava poder levar o projeto a votação antes do final da legislatura". No entanto, mesmo no final de 2019 as câmaras emitiram um parecer adicional e o Conselho de Estado tomou a sua decisão.

O mesmo jornal adianta que a Câmara de Comércio critica um aspeto preventivo "insuficientemente desenvolvido" e apela a um maior apoio às empresas em dificuldade em vez de simplesmente detetar as suas fraquezas.

O mesmo se aplica à Càmara dos Ofícios que "está preocupada com a possibilidade de uma proibição de 20 anos de prática para um empresário que não tenha cometido uma falta grave e caracterizada, mas que seja simplesmente culpado de incumprimento repetido das obrigações legais". Tais sanções, que não deixam uma segunda oportunidade, só devem ser impostas a um gestor verdadeiramente ofensivo.

Para a Câmara do Comércio as sanções em causa não dão qualquer segunda oportunidade e "só devem ser pronunciadas, como já acontece, contra um gestor que esteja realmente em falta, mas não contra um gestor que sofra de uma situação económica desfavorável e cuja única falta é já não poder pagar dívidas sociais aos credores públicos, ou que tentou continuar a funcionar apesar de um estado latente de cessação de pagamentos", cita a Paperjam.

O Conselho de Estado apresentou 14 objeções formais no seu parecer adicional, apesar de algumas serem mesmo ao seu próprio parecer de 2015. Considera que as "suas críticas anteriores não foram tidas em conta e que as emendas ignoram a reforma da lei de falências belga, na qual o projeto de lei se baseia em grande parte", escreve o Paperjam.

A reforma deveria abranger as empresas do setor financeiro que são atualmente regidas por um regime de insolvência específico, tal como o Conselho da Ordem dos Advogados tinha sublinhado no seu parecer.

As companhias de seguros, gestores de fundos, organismos de investimento coletivo e de titularização ou mesmo fundos de investimento especializados devem, por conseguinte, ser excluídos.

Guy Arendt admite que uma votação da Câmara antes do final do ano parece improvável. A crise sanitária atrasou de certa forma o trabalho da subcomissão e especialmente o do Ministério da Justiça. O deputado deve apresentar as emendas no início do novo ano judicial antes de uma ronda final de pareceres complementares dos órgãos consultivos e do Conselho de Estado.

A lei das falências é tida como fundamental para gerir tempos de crise como o que se segue à pandemia da covid-19. Segundo dados da Paperjam a reforma deveria ter entrado em vigor, após a crise de 2008, que resultou na falência de mais de mil empresas em 2012 e 2013, e antes da crise seguinte. O valor voltou a subir em 2018 (1.195 falências) e no ano seguinte (1.336 falências).

Segundo os especialistas, é improvável que a nova lei consiga ajudar as empresas atingidas pela crise sanitária provocada pela covid-19, mas "poderá mitigar parcialmente os seus efeitos nos próximos anos, e antes da próxima crise".

