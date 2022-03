Os preços da energia chegaram a valores nunca antes vistos no Grão-Ducado, com o gasóleo a custar 2,11 euros por litro atualmente.

Preços da energia

LCGB exige tripartida para evitar "tsunami económico e social"

Susy MARTINS Os preços da energia chegaram a valores nunca antes vistos no Grão-Ducado, com o gasóleo a custar 2,11 euros por litro atualmente.

Os preços da energia chegaram a valores nunca antes vistos no Grão-Ducado, com o gasóleo a ultrapassar os dois euros por litro esta quinta-feira. Numa nota divulgada esta quinta-feira, o sindicato LCGB exige um encontro de urgência entre Governo, patrões e sindicatos a fim de adotar mais medidas para ajudar as empresas e garantir o poder de compra das famílias.

A central sindical recua à crise de 1973, quando ocorreu o primeiro choque petrolífero, para pedir uma reunião da tripartida para evitar um "tsunami económico e social".

Quem pode pedir o subsídio de energia no Luxemburgo Famílias que recebem o subsídio de vida cara vão receber automaticamente este subsídio de energia. Os outros agregados terão de fazer o pedido até 30 de setembro. Saiba se o seu agregado é elegível.

Nos últimos dias, a LCGB diz estar a ser confrontada com relatos preocupantes de todos os setores da economia luxemburguesa. Para além da pressão sobre os agregados familiares, o aumento dos preços da energia também está a ter repercussões nas empresas, afetando também os assalariados.

Segundo o sindicato, o aumento dos preços poderá levar mesmo as empresas a ter de reduzir as suas atividades, e posteriormente a ter de recorrer ao desemprego parcial, o que poderá resultar numa diminuição do poder de compra dos trabalhadores abrangidos.

Aumento dos produtos petrolíferos impulsiona nova indexação dos salários Nas previsões divulgadas pelo Statec esta terça-feira, a próxima indexação dos salários deverá estar para breve.

Ao mesmo tempo, o sindicato refere também relatos de famílias com dificuldades no seu dia a dia, devido ao aumento dos preços na alimentação e no vestuário.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.