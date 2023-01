Segundo os dois sindicatos, a tabela fiscal tem de ser adaptada à inflação.

LCGB e CGFP pedem alívio fiscal para a classe média

Susy MARTINS Segundo os dois sindicatos, a tabela fiscal tem de ser adaptada à inflação.

A central sindical LCGB e a Confederação-Geral da Função Pública (CGFP) reivindicam um alívio fiscal para a classe média. Segundo os dois sindicatos, a tabela fiscal tem de ser adaptada à inflação. E acrescentam que uma reforma fiscal para todos os cidadãos é mais do que necessária no Luxemburgo e a única forma de ajudar as famílias mais vulneráveis.

LCGB e CGFP dizem-se, ainda, preocupados com o recuo de novas construções no setor da habitação, ao mesmo tempo que os preços no alojamento continuam a aumentar. Uma situação que, segundo as duas organizações, poderá piorar a crise neste setor, dificultando a aquisição de um bem imobiliário, sobretudo para os mais novos.

Num encontro, os dois sindicatos abordaram ainda a crise energética, como também os problemas que muitas empresas enfrentam para conseguirem encomendar certas matérias-primas para poderem continuar a produção.

