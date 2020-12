Empresa de segurança G4S no Grão-Ducado vai ser vendida à norte-americana Allied Universal.

LCGB alerta para 1.230 postos de trabalho em risco na G4S-Luxemburgo

Henrique DE BURGO Empresa de segurança G4S no Grão-Ducado vai ser vendida à norte-americana Allied Universal.

A central sindical LCGB está preocupada com o futuro dos 1.230 funcionários da empresa de segurança G4S no Grão-Ducado, que vai ser vendida à norte-americana Allied Universal.

Depois do anúncio da compra, a LCGB defende, em comunicado, que esta operação "não deverá ser feita em detrimento dos 1.230 trabalhadores no Luxemburgo". Para garantir a salvaguarda dos empregos, a LCGB vai solicitar uma reunião com a federação do setor da segurança (FEDIL Security Services).

Com esta compra, a Allied Universal deverá chegar a quase 800 mil funcionários, levando a LCGB questionar qual será a estratégia da empresa norte-americana para o Luxemburgo, onde há uma grande concorrência no setor, com 19 empresas no mercado.

O futuro da G4S no Luxemburgo parece ter os dias contados, depois de já ter vendido o serviço de transporte de valores à concorrente Brink's, lembra a LCGB. O sindicato garante, no entanto, que vai continuar a acompanhar o processo de compra para garantir a manutenção dos direitos e regalias de todos os funcionários.



