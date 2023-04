Depois de mais de uma dezena de reuniões e nas vésperas de serem divulgados as contas de 2022 da empresa, as negociações entre sindicatos e administraçãocontinuam num impasse.

Economia 2 min.

Trabalho

LCGB acusa Cargolux de boicotar conciliação do trabalho com a vida familiar

Redação Depois de mais de uma dezena de reuniões e nas vésperas de serem divulgados as contas de 2022 da empresa, as negociações entre sindicatos e administraçãocontinuam num impasse.

A poucos dias do ministro da Mobilidade, François Bausch, ser ouvido no Parlamento sobre a remodelação do conselho de administração da Cargolux e de serem apresentadas as contas da empresa para o ano de 2022, a negociação do acordo coletivo na transportadora continua num impasse.

Depois de 15 reuniões entre administração e sindicatos ainda não há resultados e uma das razões, segundo denuncia a LCGB, deve-se à questão da conciliação. A central sindical acusa a direção da Cargolux de não querer aplicar este procedimento no acordo a negociar para substituir a última convenção coletiva que expirou no final de 2022.

Cargolux e DB Schenker passam a partilhar orçamentos e reservas Os escritórios da Cargolux em Portugal, Áustria e Espanha vão ser os primeiros a participar nesta nova experiência com a transportadora terrestre alemã.

"A informação foi comunicada ao pessoal nos últimos dias", refere Paul de Araújo, da LCGB, citado pela RTL.

De acordo com a estação, os sindicatos exigem que o esforço dos trabalhadores nos últimos anos seja reconhecido, tendo em conta os lucros recorde que a empresa teve durante este período, apesar da pandemia.

Em 2020, quando todo o setor da aviação estava em crise devido à covid-19, a Cargolux registou "uma procura sem precedentes de fornecimentos de equipamento de proteção individual, bem como de outros produtos que passaram a depender do transporte aéreo para manter intactas as ligações logísticas", referiu na altura a empresa, que registou nesse ano um lucro líquido de quase 769 milhões de dólares (700 milhões de euros).

"Foi uma fase complicada, mas os trabalhadores estiveram sempre presentes. Isso permitiu à Cargolux ter quase três anos sucessivos de recordes [de lucros]", lembra o sindicalista", afirmando que o que se pede é "simplesmente uma recompensa justa para as pessoas sob a forma de melhorias salariais sustentáveis e melhorias sustentáveis nas condições de trabalho com um melhor equilíbrio entre trabalho e vida pessoal".

Para Paul de Araújo não é compreensível a recusa da Cargolux em negociar de forma séria com os sindicatos ou a sua recusa em participar na questão da conciliação.

Cargolux atinge lucros recorde no ano em que celebra meio século Grupo atribui resultados a "uma procura sem precedentes de fornecimentos de equipamento de proteção individual, bem como de outros produtos que passaram a depender do transporte aéreo para manter intactas as ligações logísticas".

"A intenção da Cargolux é clara: destruir o modelo luxemburguês de diálogo social, ou questionar a razão de ser da conciliação. Isto é inaceitável porque comprometeria todo o sistema", acusa o dirigente da LCGB.

Na próxima quarta-feira realiza-se a assembleia-geral da Cargolux onde serão apresentados os resultados para 2022 e se espera que sejam abordadas as negociações do acordo coletivo.

Na quinta, François Bausch falará no Parlamento sobre a remodelação do conselho de administração da empresa, a pedido do CSV.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.