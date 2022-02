Os fundos fiduciários no Luxemburgo correm um risco particular de serem indevidamente utilizados para o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, concluiu o relatório.

Relatório

Lavagem de dinheiro. 'Trusts' são os que representam maior risco no Luxemburgo

Ana TOMÁS Os fundos fiduciários no Luxemburgo correm um risco particular de serem indevidamente utilizados para o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, concluiu o relatório.

Os 'trusts' e as sociedades anónimas são as entidades que apresentam maior risco no que se refere a crimes económicos e financiamento de terrorismo.

Esta é uma das conclusões da primeira avaliação de risco vertical - quando uma empresa domina unidades produtivas responsáveis por várias etapas da produção - feita no Luxemburgo, sobre branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo relacionado com pessoas coletivas e acordos jurídicos. Publicada esta quarta-feira no site do Governo, esta avaliação foi realizada sob a direção do Ministério da Justiça e adotada a 11 de fevereiro deste ano pelo Comité de Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo, complementando a avaliação nacional dos riscos atualizada dezembro de 2020.

A análise avaliou dois níveis de risco. No primeiro, que está relacionado com o risco de utilização indevida de empresas luxemburguesas para fins de lavagem de dinheiro o financiamento de terrorismo (os riscos associados ao sector empresarial), é avaliada a capacidade do Luxemburgo de obter e reter informações básicas e úteis sobre pessoas coletivas e acordos jurídicos. Já no segundo são analisados fatores de risco específicos de certos tipos de pessoas coletivas e acordos, ou seja os riscos associados ao tipo de entidade.



"Pandora Papers". Luxemburgo usado como plataforma intermediária para offshores Investigação jornalística mostra como centenas de políticos, entre os quais 35 líderes mundiais e três portugueses, escondem da tributação fiscal as suas fortunas. Fundo no Grão-Ducado terá servido para cobrir transações duvidosas de oligarcas russos para 'offshores'.

De acordo com o novo relatório, conclui-se que os 'trusts' são "o tipo de entidade mais arriscado, com um risco inerente e residual muito elevado, apesar das medidas de mitigação", refere o comunicado do Ministério da Justiça, no resumo das conclusões.

No relatório é explicado que os 'trusts', assim como outras disposições legais, "permitem uma separação entre a propriedade legal e o beneficiário da propriedade dos bens". Daí, adianta o documento, poderem ser "indevidamente utilizados para esconder o proprietário beneficiário desses bens". Além disso, acrescenta-se, a identificação desse proprietário também pode ser mais difícil de apurar "onde o 'trust' tem uma propriedade complexa, de múltiplas camadas e estruturas de controlo, envolvendo múltiplas jurisdições".

Já as sociedades anónimas (SA) e sociedades de responsabilidade limitada (SRL) "têm um risco inerente elevado e um risco residual médio, depois de tomar em consideração as medidas de mitigação".



Na análise dos riscos relacionados com o sector empresarial, o Ministério da Justiça conclui que as empresas e os acordos jurídicos têm um nível muito elevado de risco inerente, mas "o impacto dos fatores atenuantes" reduz esse risco a um nível "residual médio". Cenário semelhante observa-se nas parcerias civis, outras entidades jurídicas e fundações, que têm um elevado nível de risco inerente, mas um baixo nível de risco residual quando considerados os fatores atenuantes.

Por outro lado, as associações sem fins lucrativos apresentam a categoria de risco mais baixa, com risco inerente médio e risco residual muito baixo.





