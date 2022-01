A Ryanair pediu à Comissão Europeia que ignorasse as declarações da Lufthansa sobre a operação de 'voos fantasma' com o objectivo de 'bloquear' as suas faixas horárias.

"Lágrimas de crocodilo". Ryanair ataca Lufthansa devido aos 'voos fantasma'

AFP A Ryanair criticou esta quarta-feira a rival alemã Lufthansa, sugerindo que vendesse lugares para recompensar os contribuintes europeus pelo seu apoio, em vez de alegar ter aviões vazios a voar para manter os "slots" (horários) nos aeroportos.

"A Ryanair pediu hoje [quarta-feira] à Comissão Europeia que ignorasse as falsas declarações da Lufthansa sobre a operação de 'voos fantasma' com o único objectivo de 'bloquear' as suas faixas horárias e proteger-se da concorrência das companhias aéreas de baixo custo", disse a companhia irlandesa num comunicado.



"A solução é simples: a Lufthansa deveria vender os lugares nestes voos de baixo custo e recompensar os consumidores europeus, muitos dos quais financiaram os 12 mil milhões de euros de ajuda estatal que a Lufthansa e as suas filiais na Bélgica, Áustria e Suíça já receberam dos contribuintes mais pressionados nos últimos dois anos da crise da covid", acrescentou a Ryanair.

"A Lufthansa adora chorar lágrimas de crocodilo sobre o ambiente enquanto faz tudo para proteger as faixas horárias. Os 'slots' são o meio pelo qual bloqueiam a concorrência e limitam a escolha nos principais aeroportos", afirmou Michael O'Leary, citado na declaração.

O diretor-executivo do grupo alemão, Carsten Spohr, avisou a 23 de dezembro que seria obrigado a fazer "18 mil voos desnecessários" durante o inverno "apenas para manter os seus direitos de descolagem e aterragem".

Em circunstâncias normais, as regras europeias estabelecem que as companhias aéreas devem utilizar pelo menos 80% das faixas horárias de descolagem e aterragem que lhes são atribuídas nos aeroportos, caso contrário perdem os seus direitos na época seguinte.

Estas regras tornaram-se impraticáveis devido à crise sanitária que tem causado o colapso do tráfego aéreo desde março de 2020, levando Bruxelas a reduzir a obrigação de ocupação destas faixas horárias.

Assim, desde 28 de março de 2021, as companhias aéreas estão obrigadas a utilizar 50% das suas faixas horárias de descolagem e aterragem nos aeroportos, mas este nível é mesmo assim considerado excessivo por muitos na indústria aérea, ainda em recuperação por causa da pandemia.

