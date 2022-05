Sven Clement está a participar em vários encontros com os descendentes de luxemburgueses em Santa Catarina.

Diáspora luxemburguesa

Líder do Partido Pirata está no Brasil para falar de negócios e estudos no Luxemburgo

Henrique DE BURGO Segundo a imprensa do estado de Santa Catarina, o deputado e líder do Partido Pirata tem agendada esta terça-feira uma conferência na Universidade do Estado de Santa Catarina sobre as possibilidades de negócios e de estudos no Luxemburgo. Esta noite haverá um jantar de negócios com empresários.

Muitos brasileiros descendentes de luxemburgueses têm adquirido nos últimos anos a cidadania luxemburguesa, ao abrigo do artigo 89 da lei da nacionalidade.



O Governo tem vindo a alargar o prazo do mecanismo de “recuperação de nacionalidade”, permitindo a obtenção da nacionalidade a cidadãos com antepassados luxemburgueses nascidos antes de 1900.

O estado de Santa Catarina é apontado pelas autoridades como a região brasileira com mais habitantes originários do Grão-Ducado, registando mais de cinco mil descendentes.

Como forma de reconhecer a comunidade de origem luxemburguesa, o Grão-Ducado inaugurou em 2019 um consulado na cidade de Palhoça, em Santa Catarina, que tem também jurisdição sobre os estados de Paraná e Rio Grande do Sul.

No final do ano passado, a deputada de origem luxemburguesa Dirce Heiderscheidt apresentou um projeto de lei sobre o Dia Estadual do Grão-Ducado do Luxemburgo, a ser comemorado a 23 de junho, em Santa Catarina.

Também no estado vizinho do Paraná, a prefeitura municipal de Rio Negro vai erguer um memorial em honra dos luxemburgueses que emigraram para aquela região do sul do Brasil.

