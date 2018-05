A Knauf escolheu afinal França e não o Luxemburgo para instalar a sua fábrica de lã de rocha. A empresa decidiu assim abandonar o projeto de 100 milhões de euros e 120 postos de trabalho entre Sanem e Differdange.

Knauf desiste de instalar fábrica no Luxemburgo

Recorde-se que os presidentes das autarquias em causa tinham-se manifestado contra o investimento, por se tratar de uma fábrica que implicaria um elevado consumo energético e com um potencial poluente elevado.

O ministro da Economia, Étienne Schneider confirmou a informação através do Twitter. Citado pelo Paperjam, o governante lamentou a decisão, referindo as perdas diretas em termos de emprego e de receitas para os cofres do Estado e das autarquias. Como comparação, Schneider lembrou a decisão da marca sueca Ikea de se estabalecer na Bélgica.