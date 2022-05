O Klimabonus é um conjunto de subsídios estatais que pretende facilitar a renovação energética dos bens de todas as famílias e combater as alterações climáticas.

'Klimabonus'. Governo apresenta novo apoio para facilitar transição ecológica e energética

Maria MONTEIRO O Klimabonus é um conjunto de subsídios estatais que pretende facilitar a renovação energética dos bens de todas as famílias e combater as alterações climáticas através de soluções de habitação e mobilidade mais sustentáveis.

“O programa Klimabonus visa tornar as nossas casas mais eficientes em termos energéticos, facilitar a escolha de soluções de mobilidade sem emissões e permitir-nos gerir o nosso ambiente e florestas de forma responsável”, resumem os ministros do Ambiente, Clima e Desenvolvimento Sustentável, Energia e Habitação em comunicado conjunto.

Joëlle Welfring, Claude Turmes e Henri Kox apresentaram na terça-feira os cinco eixos do novo programa: mobilidade sustentável; energias renováveis; proteção da biodiversidade; habitação sustentável; ajuda orientada para famílias de baixos rendimentos.

O Klimabonus simplifica o acesso a apoios estatais para projetos iniciados até ao final de 2025, nomeadamente a insulação ecológica de uma casa, desde que esta diga respeito a “um único elemento do envelope térmico de isolamento”, como telhado ou fachadas. O isolamento deverá ser feito com recurso a materiais “amigos do ambiente”. O programa pretende, também, reduzir a dependência dos combustíveis fósseis, nomeadamente com o abandono, a partir de 2024, dos subsídios para isolamento baseados nestes materiais.

"A política climática é uma política social"

Paralelamente, será promovida a substituição de caldeiras antigas alimentadas a combustíveis fósseis por alternativas mais ecológicas como bombas de calor, caldeiras alimentadas a lenha ou aquecedores. Além disso, foi estabelecida uma nova ajuda adicional específica para a neutralização e reciclagem do tanque de óleo combustível derivado do petróleo.

“No contexto da atual crise energética, este é o momento ideal para propor soluções que nos permitam diminuir a nossa dependência dos combustíveis fósseis”, observou Claude Turmes, acrescentando que “as soluções técnicas para resolver os desafios da transição energética existem e tornam-se mais acessíveis com os apoios estatais”.

O Klimabonus assume um cariz marcadamente social, podendo as famílias com menores rendimentos solicitar uma duplicação do subsídio atribuído. Além disso, o programa vai introduzir uma bonificação de juros para empréstimos climáticos e um fundo obrigatório para condomínios. "A política climática é uma política social", reiterou o Ministro da Habitação.

Os três governantes aproveitaram a ocasião para revelar o novo site da Klima Agence, onde serão disponibilizadas mais informações sobre a transição ecológica e energética no Grão-Ducado e um simulador para subsídios estatais. A página pode ser consultada em www.klimabonus.lu.

