Kinepolis com prejuízo de 69 milhões de euros

Ainda longe da crise, a rede de cinemas valeu-se da reserva de 171 milhões de euros para compensar as perdas da pandemia. Em relação ao ano passado, as salas de cinema perderam 70,8% de audiência.

Sem suspense, a pandemia e o encerramento das salas de cinema durante a primeira vaga de infeções refletem-se nas contas do Kinepolis. Apesar do rombo de 69,1 milhões de euros, o operador de cinemas afasta o cenário de catástrofe.

"Com uma reserva em dinheiro de 171 milhões de euros no início deste ano, o Kinepolis pode assim aguentar por muito tempo e podemos dizer com certeza que a nossa empresa vai resistir a esta crise", escreve o seu CEO, Eddy Duquenne, no comunicado de imprensa que dá conta dos resultados anuais da empresa que gere três complexos no país.

Cotada na bolsa de Bruxelas, a rede de cinemas garante ter uma base ainda mais sólida depois de ter contraído um empréstimo no valor de 80 milhões de euros, logo no arranque deste ano. "O Kinepolis pode resistir por muito tempo e podemos dizer com certeza que a nossa empresa irá resistir a esta crise", assegura o CEO. Nenhum acionista recebeu dividendos das operações de 2020.

Na nota que contraria o estado de sítio empresarial da pandemia, o Kinepolis realça o resultado operacional positivo de 17,2 milhões de euros, o seu volume de negócios de 176,3 milhões de euros, bem como o aumento de 12% da assistência observada até 12 de março na sua rede de 111 salas de cinema em todo o mundo, incluindo três no Grão-Ducado.

Salas vazias

Depois da bonança, as restrições que acompanham a crise sanitária acabaram por esvaziar as salas de cinema. Em comparação ao ano passado, o Kinepolis perdeu 70,8% de audiência. Os sintomas do esvaziamento agravaram-se ainda mais no último trimestre. Em comparação com o mesmo período do ano passado, registou-se uma queda de 85,6%.

Em toda a rede, os cinco filmes mais vistos no ano passado foram "Bad Boys for Life", "1917", "Sonic, The Film", "Star Wars IX: The Rise of Skywalker" e "Tenet".

Com várias estreias ao virar da esquina, a rede pretende alargar a influência na Bélgica. Durante o primeiro trimestre de 2021 também deverá concluir os acordos para abrir um novo cinema no centro comercial Waves-Actisud em Moulins-lès-Metz.

