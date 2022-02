A secção da juventude do LSAP defende que o Estado tem uma ampla margem de manobra para compensar o aumento dos preços de energia.

Preços

Juventude Socialista propõe 500 euros por família para compensar aumento da energia

Henrique DE BURGO A secção da juventude do LSAP defende que o Estado tem uma ampla margem de manobra para compensar o aumento dos preços de energia.

A secção da juventude do partido LSAP propõe várias medidas para compensar o aumento dos preços de energia, que está a afetar o poder de compra das famílias. Entre as propostas dirigidas ao Ministério da Energia, os jovens sugerem a atribuição imediata de um 'voucher energia' no valor único de 500 euros, por exemplo, para um agregado familiar com três pessoas e com rendimento mensal inferior a 5.500 euros.

A União Luxemburguesa dos Consumidores revelou recentemente que várias famílias estão a pagar o dobro da fatura da energia. Nos combustíveis, o gasóleo e a gasolina estão com os preços mais caros de sempre.

Famílias estão a pagar o dobro da fatura da energia, alerta União dos Consumidores Preços do gás natural e dos combustíveis aumentaram mais de 60% no espaço de um ano. ULC propõe intervenção estatal para conter o fenómeno que está a afetar sobretudo as famílias mais carenciadas.

Os jovens socialistas lamentam o facto de o Luxemburgo continuar a ser o único país da União Europeia que não anunciou medidas para atenuar o aumento dos preços de energia.

A secção da juventude do LSAP lembra ainda que a Administração Central registou um saldo superior a 800 milhões de euros no final de 2021 e defende que o Estado tem, por isso, uma ampla margem de manobra para compensar o aumento dos preços de energia.

Japão envia parte das reservas de gás para a Europa O país fornecerá um montante ainda não especificado aos países europeus que possam enfrentar uma rutura de abastecimento devido à crise da Ucrânia.

Nesse sentido, propõe também a introdução, a médio prazo, de uma "tarifa social" para a eletricidade e, temporariamente, para o gás natural, com o objetivo de aliviar as despesas das famílias com menor rendimento.

Entre outras medidas propõem também um auxílio estatal não monetário que facilite o pagamento e o acesso a serviços essenciais, como água potável, energia e internet para famílias mais afetadas.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.