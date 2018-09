De acordo com última sondagem de audiências Quest, o Contacto é o jornal semanário mais lido no Luxemburgo, aumentando a distância para os principais concorrentes.

Jornal Contacto consolida liderança

De acordo com última sondagem de audiências Quest, o Contacto é o jornal semanário mais lido no Luxemburgo, aumentando a distância para os principais concorrentes.

No indicador de audiência semanal, o Contacto obteve 41% de leitores residentes de nacionalidade portuguesa, o equivalente a 32.432 pessoas. Em termos de audiência total, o número de leitores do Contacto sobe para 56.232 (71%), afirmando-se cada vez mais como a referência no segmento dos semanários.

Rádio Latina regista crescimento recorde

Com uma Audiência Acumulada de Véspera (principal indicador do mercado de rádio) de 36%, a Rádio Latina consolidou a sua liderança junto da população portuguesa aumentando para mais do dobro a distância para a segunda rádio mais ouvida. No indicador de audiência semanal, a percentagem de ouvintes sobe para 65% (51.480 pessoas), a melhor performance de sempre registada pela rádio portuguesa.

Este crescimento estende-se também ao segmento mais jovem, com 56% dos portugueses com idades compreendidas entre os 15 e os 34 anos a ouvirem semanalmente a Rádio Latina. Um aumento que se reflete no nível de escolaridade dos ouvintes, com uma taxa de audiência de 49% junto do segmento com formação superior.

Audiência acumulada atinge os 76%

Analisados em conjunto, Contacto e Rádio Latina chegam a três quartos (76%) da população portuguesa no Luxemburgo. A mesma sondagem sublinha ainda que, incluindo a restante população lusófona residente no país, as audiências aumentam 27,3% em relação aos resultados obtidos no universo dos residentes exclusivamente de nacionalidade portuguesa.

Wort líder destacado entre os diários

De acordo com o estudo “TNS ILRes Plurimedia”, que incide nos órgãos de informação em língua luxemburguesa, alemã e francesa, o Luxemburger Wort continua a ser o líder incontestável entre os diários, com 160.300 leitores, seguido do Tageblatt (43.100) e do Le Quotidien (23.500). Na imprensa gratuita, o L’essentiel, sozinho neste mercado, obtém 118.900 leitores diários. No mercado das publicações publicitárias, destaque para a subida fulgurante do Imail News, lançado em 2017, com 208.700 leitores. Já o Live (antigo Lux-Post), não foi além dos 81.500 leitores.

RTL domina no online

O mercado online dos órgãos de informação continua a crescer de forma acentuada, com 78% da população residente no Luxemburgo com mais de 12 anos de idade a consumir informação através das plataformas digitais. O site da rádio-televisão luxemburguesa RTL.lu é o mais consultado, com 151.900 utilizadores diários, seguido do L'essentiel.lu, com 94.800, e do Wort.lu, com 89.000.

Sondagem em língua portuguesa Tal como no ano anterior, em 2018, as sondagens relativas ao Contacto e à Rádio Latina voltaram a ficar a cargo da empresa luxemburguesa de sondagens Quest, face à incapacidade do atual estudo “TNS-Ilres” em obter uma amostra representativa da população lusófona residente no país. Este estudo, que passou a ser realizado em língua portuguesa, permitiu constituir um universo de 600 participantes, dos vários escalões etários, em conformidade com os dados do Organismo Nacional de Estatística, STATEC. A próxima sondagem terá lugar em 2019.

