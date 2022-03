São 15 mil milhões de metros cúbicos de gás natural liquefeito (LNG) que Biden se comprometeu a entregar à UE ainda este ano, o que corresponde a um décimo de todo o gás que a UE compra a Rússia.

Joe Biden prometeu livrar a UE da chantagem energética da Rússia

Telma MIGUEL São 15 mil milhões de metros cúbicos de gás natural liquefeito (LNG) que Biden se comprometeu a entregar à UE ainda este ano, o que corresponde a um décimo de todo o gás que a UE compra a Rússia. O acordo anunciado esta sexta-feira prevê que as novas estruturas para o LNG sirvam para hidrogénio verde no futuro. E, garantem Biden e von der Leyen, o Acordo de Paris não está esquecido.

Foi Joe Biden a fazer as honras da casa quando hoje anunciou com Ursula von der Leyen ao lado, na embaixada americana em Bruxelas, que os EUA estavam prontos para ajudar a economia europeia a livrar-se do gás russo. O presidente americano admitiu que foi fácil para os americanos pararem com as importações de petróleo e gás russo – como anunciaram recentemente - porque os EUA são um exportador de combustíveis fósseis. Mas não é o caso da EU, que importa 45% de gás russo e cerca de 25% de petróleo do total das suas necessidades energéticas.

Task force para a segurança energética com americanos e europeus

Ontem o assunto foi falado no Conselho Europeu onde Biden foi convidado de honra. Mas hoje, em "território americano", foi anunciado com mais pompa – e mais proveito para Biden - a apresentação do plano estratégico de energia. Será criada uma task force para a segurança energética, composta por americanos e europeus. Em primeiro lugar, “os EUA irão assegurar, incluindo trabalhando com parceiros internacionais, um adicional de gás natural liquefeito (LNG, na sigla internacional) de pelo menos 15 mil milhões de metros cúbicos já em 2022”. Esperando-se que este volume aumente nos próximos anos.

O valor referido por Biden para 2022 cobre todas as importações europeias de LNG recebido da Rússia, mas o LNG representa apenas 10% do gás vindo da Rússia para a Europa – cerca de 155 mil milhões de metros cúbicos no total, que é essencialmente transportado via pipeline terrestre.

Por seu turno, a Comissão Europeia irá trabalhar com os Estados-membros para assegurar um valor de cerca de 50 mil milhões de metros cúbicos de LNG por ano, até 2030, a vários parceiros internacionais “criando um mercado estável e de confiança”. Tanto a comissária Kadri Simson, responsável pela Energia, como Josep Borrell, chefe da diplomacia europeia, têm-se deslocado a vários estados produtores de combustíveis fósseis, nos últimos tempos. E na próximo fim-de-semana, Borrell viaja para o Qatar e Kwait, segundo a Comissão, para “discutir assuntos globais” no Forum de Doha de 2022, continuando o seu diálogo diplomático com os países do Golfo, a que não será alheia a questão do petróleo e do gás.

Para tornar o plano exequível, de dispensar os pipelines russos, a Comissão Europeia também se compromete a acelerar as autorizações para as estruturas para receber o LNG nos Estados-membros.

O plano é que em 2027 a Europa não precisará da Rússia

A longo prazo, o objetivo é que dentro de cinco anos - em 2027 - a UE já não precise do gás, petróleo e carvão russos, de acordo com o que a Comissão Europeia estabeleceu na sua recente comunicação Repower EU. A meta já para este ano é de reduzir a dependência do gás russo em 2/3.

Um documento posterior estabeleceu que em 1 de novembro de 2022 todas os reservatórios de gás natural na Europa têm que estar 80% cheios para garantirem o aquecimento e eletricidade para o próximo inverno.

Na declaração desta sexta-feira, Biden salientou que a atual demanda internacional de gás e petróleo não está em contradição com os objetivos europeus e norte-americanos de reduzir as emissões com efeito de estufa, segundo o que está estabelecido no Acordo de Paris ."Estamos juntos para reduzir a dependência da Europa da energia russa, e criámos um plano conjunto para atingir esse objetivo, mas ao mesmo tempo queremos progredir rapidamente para uma energia limpa e segura no futuro”, garantiu.

A Comissão Europeia também reafirma o compromisso – que já tinha anunciado – de acelerar o desenvolvimento de tecnologias limpas e trabalhar em medidas que reduzam o consumo de gás. E também acelerar o desenvolvimento da energia solar e eólica, mais depressa do que o previsto antes da guerra começar.

Novidade é que os dois parceiros transatlânticos querem criar um Acordo Global sobre o Comércio de Alumínio e Aço, que incentive a descarbonização na indústria com a maior intensidade energética.

